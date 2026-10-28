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Ekonomi
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Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 17:18
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 17:30

İhracatta tarihi zirve: 283,7 milyar dolarlık eşik aşıldı! Necmettin Batırel'den hedef analizi

Eylül ayı ihracatı yıllık bazda yüzde 15,3 artış göstererek 25 milyar 967 milyon dolara ulaştı ve Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Peki bu artış devam edecek mi? Ekonomist Necmettin Batırel'den ihracat hedefi hakkında kritik değerlendirme.

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Editor
 Bengü Sarıkuş
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İhracatta tarihi zirve: 283,7 milyar dolarlık eşik aşıldı! Necmettin Batırel'den hedef analizi
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 17:18
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 17:30

Eylül ayında ihracat yıllık bazda yüzde 15,3 artarak 25 milyar 967 milyon dolara ulaştı. Bu rakam, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat performansı olarak kayıtlara geçti. Toplam ihracatın yüzde 93,4'ünü imalat sanayisi ürünleri oluşturdu. Ekonomist 'in değerlendirmesine göre, üretimdeki kapasite kullanımı ve ana ihracat pazarlarındaki direnç, eylül ayındaki artışı doğrudan tetikledi.

HABERİN ÖZETİ

İhracatta tarihi zirve: 283,7 milyar dolarlık eşik aşıldı! Necmettin Batırel'den hedef analizi

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Eylül ayında Türkiye'nin ihracatı, Cumhuriyet tarihinin en yüksek performansı olarak 25 milyar 967 milyon dolara ulaşarak yıllık bazda %15,3 arttı.
Toplam ihracatın %93,4'ünü imalat sanayisi ürünleri oluşturdu.
En büyük ticaret ortakları Almanya'ya (%15,3 artışla 2 milyar 46 milyon dolar) ve ABD'ye (1 milyar 913 milyon dolar) yapılan teslimatlar artışın ana motoru oldu.
Sektörler bazında mücevher sektörü %203,3, otomotiv endüstrisi 3,9 milyar dolar, kimyevi maddeler %25 ve elektrik-elektronik %36,9 artış gösterdi.
Eylül ayında aylık dış ticaret açığı %25,8 azalarak 5,16 milyar dolara geriledi ve ihracatın ithalatı karşılama oranı %83,4'e yükseldi.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
İhracatta tarihi zirve: 283,7 milyar dolarlık eşik aşıldı! Necmettin Batırel'den hedef analizi

Eylül ayında ihracatın yıllık bazda %15,3 gibi güçlü, çift haneli bir büyüme göstererek 25 milyar 967 milyon dolara ulaşması, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat performansı olarak kayıtlara geçti. Toplam ihracatın %93,4 gibi çok büyük bir kısmını imalat sanayisi ürünleri oluşturdu. Üretimdeki kapasite kullanımı ve ana ihracat pazarlarındaki direnç, bu artışı doğrudan tetikledi.

Batırel, "Küresel ekonomideki zayıf dış talebe ve jeopolitik gerginliklere rağmen, Türkiye'nin en büyük ticaret ortakları olan 'ya (%15,3 artışla 2 milyar 46 milyon dolar) ve 'ye (1 milyar 913 milyon dolar) yapılan teslimatlar, eylül ayındaki sıçramanın ana motoru oldu. İhracatın sadece belirli alanlarda kalmayıp 26 temel sektörün 19'unda birden artış göstermesi, eylül ayındaki yükselişin genele yayılan sağlıklı bir yapıya sahip olduğunu kanıtladı" dedi.

İhracatta tarihi zirve: 283,7 milyar dolarlık eşik aşıldı! Necmettin Batırel'den hedef analizi

Mücevher Sektörü: Eylül ayında ihracatını %203,3 (1 milyar 13 milyon dolar) artırarak en dramatik yükselişi kaydetti.

Otomotiv Endüstrisi: 3,9 milyar dolarlık dış satımla liderliğini korudu ve genel artış trendine büyük katkı sağladı.

Kimyevi Maddeler: İhracatını %25 artırarak 3,1 milyar dolarlık hacme ulaştı.

Elektrik ve Elektronik: %36,9'luk bir büyüme ivmesiyle 2,1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.

Yaş Meyve-Sebze ile Gemi ve Yat Sektörleri: Dönemsel ve proje bazlı yüksek artış oranlarıyla (yaş meyve-sebzede %42, gemi ve yatta %35 artış) genel rakamı yukarı taşıdı.

Sektörİhracat TutarıArtış Oranı (%)Açıklama / Detay
Mücevher Sektörü1 milyar 13 milyon dolar (artış tutarı)%203,3Eylül ayında en dramatik yükselişi kaydetti.
Otomotiv Endüstrisi3,9 milyar dolar-Liderliğini korudu ve genel artış trendine büyük katkı sağladı.
Kimyevi Maddeler3,1 milyar dolar%25Hacmini 3,1 milyar dolara ulaştırdı.
Elektrik ve Elektronik2,1 milyar dolar%36,9Büyüme ivmesiyle ihracat gerçekleştirdi.
Yaş Meyve ve Sebze-%42Dönemsel yüksek artış oranıyla genel rakamı yukarı taşıdı.
Gemi ve Yat Sektörü-%35Proje bazlı yüksek artış oranıyla genel rakamı yukarı taşıdı.

ARTIŞ DEVAM EDECEK Mİ?

İhracattaki bu güçlü ivmeyle Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri aşıldı. Yıllıklandırılmış 282 milyar dolar sınırı, eylül itibarıyla 283,7 milyar dolarla geçildi. Ticaret Bakanlığı verilerine göre gelecek üç aya yönelik ihracat sipariş beklentileri olumlu seyrini koruyor. Yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun ürünlerin payının artırılmasına yönelik dönüşüm hamleleri, orta vadede bu artışı destekleyecektir.

İhracatta tarihi zirve: 283,7 milyar dolarlık eşik aşıldı! Necmettin Batırel'den hedef analizi

DIŞ TİCARET AÇIĞI EKONOMİK DENGELERİ NASIL ETKİLER?

Eylül ayında ihracatın ithalattan çok daha hızlı artmasıyla aylık dış ticaret açığı %25,8 azalarak 5,16 milyar dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %83,4'e yükseldi.

Dış ticaret açığı, bir ülkenin döviz çıktısının döviz girdisinden fazla olmasına yol açar. Bu durum cari açığı büyütür. Cari açığın kapatılması için dış borçlanma, yabancı sermaye yatırımı veya Merkez Bankası rezervlerinin kullanılması gerekir. Eylül ayında açığın küçülmesi, cari işlemler hesabının 2 milyar doların üzerinde fazla vermesini destekleyerek makro dengeleri rahatlattı.

İhracatta tarihi zirve: 283,7 milyar dolarlık eşik aşıldı! Necmettin Batırel'den hedef analizi

DÖVİZ KURU VE ENFLASYON BASKISI

Dış ticaret açığı yapısal olarak düşük seyrettiğinde piyasada döviz talebi azalır ve ithal ara malların maliyeti düşer. Enflasyon geriler. İhracata dayalı bir büyüme modeli ekonomik istikrara katkı sağlar. Üretimdeki artış, istihdamı olumlu etkiler.

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#Almanya
#ABD
#Otomotiv Endustrisi
#Mücevher Sektörü
#Necmettin Batırel
#Ekonomi
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