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Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 11:29
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 11:31

30 yıl sonra ilk kızamık kaynaklı çocuk ölümü! New York valisi aşının önemine vurgu yaptı

ABD'nin New York eyaletinin Lewis County bölgesinde kızamık hastalığına yakalanan bir çocuğun yaşamını yitirmesiyle 30 yıl sonra ilk ölüm vakası meydana geldi. New York Valisi Kathy Hochul, olayın eyaletin halk sağlığı açısından ciddi bir uyarı niteliği taşıdığını belirtti.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
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30 yıl sonra ilk kızamık kaynaklı çocuk ölümü! New York valisi aşının önemine vurgu yaptı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 11:29
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 11:31

ABD'nin eyaletinde kızamık nedeniyle 30 yıl aradan sonra ilk çocuk ölümü yaşandı. Vali Kathy Hochul, Lewis County bölgesinde hayatını kaybeden çocuğun ölümünü, giderek daha fazla ailenin yaptırmaktan vazgeçmesiyle ilişkilendirdi. Bölgede yılın başından itibaren 15 kızamık vakasının tespit edildiği açıklandı.

New York Eyalet Valisi Kathy Hochul, yaptığı açıklamada, eyaletin Lewis County bölgesinde bir çocuğun kızamık hastalığına yakalandıktan sonra hayatını kaybettiğini belirtti.

30 yıl sonra ilk kızamık kaynaklı çocuk ölümü! New York valisi aşının önemine vurgu yaptı

VALİ HOCHUL, AŞILANMA ORANLARINDAKİ DÜŞÜŞE DİKKAT ÇEKTİ

Çocuğun hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu aktaran Hochul, "Bu vaka, New York'ta son 30 yıl içinde kızamık kaynaklı ilk ölüm vakası." ifadesini kullandı.

Yaşanan bu can kaybının, giderek daha fazla ailenin aşı yaptırmaktan vazgeçmesinden kaynaklandığını söyleyen Hochul, bu durumun halk sağlığını koruma mekanizmalarının zayıfladığına dair bir işaret olduğunu kaydetti.

30 yıl sonra ilk kızamık kaynaklı çocuk ölümü! New York valisi aşının önemine vurgu yaptı

Hochul, bu ölümün, ABD yönetiminin, Amerikalıları önlenebilir hastalıklardan koruma konusunda "onlarca yıl boyunca kaydedilen ilerlemeyi bilinçli bir şekilde zayıflatmasının ne denli vahim sonuçlar doğurabileceğini gösteren yıkıcı bir hatırlatma" olduğunu ileri sürdü.

Yerel sağlık yetkililerinin açıklamasına göre, bu yıl şimdiye kadar Lewis County bölgesinde 15 kızamık vakası kaydedildi.

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ETİKETLER
#kızamık
#new york
#Aşı
#Kathy Hochul
#Lewis County
#Dünya
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