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Gündem
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 19:08
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 19:08

Adalet Bakanı Akın Gürlek: AK Parti 24 yıllık tecrübesiyle daha güçlü, daha adil ve daha müreffeh Türkiye için yoluna devam ediyor

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, AK Parti'nin 3 Kasım 2002'de iktidara gelişinin yıl dönümüyle ilgili paylaşım yaparak partisinin Türkiye yüzyılı vizyonu doğrultusunda daha güçlü, daha adil ve daha müreffeh bir Türkiye için yoluna devam ettiğini belirtti.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Adalet Bakanı Akın Gürlek: AK Parti 24 yıllık tecrübesiyle daha güçlü, daha adil ve daha müreffeh Türkiye için yoluna devam ediyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 19:08
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 19:08

Adalet Bakanı Sayın , sosyal medya hesabından 'nin iktidara gelişinin 24. yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

"AK PARTİ, SİYASET ANLAYIŞINI ESER, HİZMET VE YATIRIMLARLA BULUŞTURDU"

Milletin 3 Kasım 2002'de sandıkta ortaya koyduğu güçlü iradenin, Türk siyasi tarihinde yeni bir dönemin kapısını aralayarak Türkiye'nin istikrar ve kalkınma yolculuğuna yön verdiğini belirten Gürlek, paylaşımında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın 'ın liderliğinde iktidara gelen AK Parti, insanı merkeze alan ve toplumun bütün kesimlerini kucaklayan siyaset anlayışını eser, hizmet ve yatırımlarla buluşturdu. Enerjiden ulaşıma, sağlıktan eğitime, sanayiden teknolojiye kadar her alanda büyük kalkınma hamleleri gerçekleştirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek: AK Parti 24 yıllık tecrübesiyle daha güçlü, daha adil ve daha müreffeh Türkiye için yoluna devam ediyor

"AK PARTİ TÜRKİYE VİZYONU DOĞRULTUSUNDA YOLUNA DEVAM EDİYOR"

Anayasal ve demokratik reformlara öncülük ederek demokratik hukuk devletini güçlendirdi; milli iradeyi hedef alan her türlü müdahale karşısında tavizsiz bir duruş sergiledi. AK Parti, 24 yıllık iktidar tecrübesini ilk günkü heyecan ve inançla birleştirerek vizyonu doğrultusunda daha güçlü, daha adil ve daha müreffeh bir Türkiye'nin inşası için yoluna devam ediyor."

https://x.com/abakingurlek/status/2117643440221544869

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ETİKETLER
#AK Parti
#Recep Tayyip Erdoğan
#Akın Gürlek
#türkiye yüzyılı
#3 Kasım 2002
#Gündem
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