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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 09:47

İstanbul barajlarında son durum: İki baraj alarm veriyor

İstanbul'da son haftalarda etkili olan yağışlar barajların doluluk oranlarını yükseltti. İSKİ'nin son verilerine göre genel doluluk oranı yüzde 54,17'e ulaşırken, iki barajda su seviyesi yüzde 4'ün altında kaldı. İşte İstanbul'daki barajların güncel doluluk oranları...

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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İstanbul barajlarında son durum: İki baraj alarm veriyor
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 09:47

'da son haftalarda etkili olan yağışların ardından barajların doluluk oranı büyük bir oranda yükseldi. 'nin son ölçümlerine göre; 'nda doluluk oranı yüzde 90'ın üzerine çıktı. 

HABERİN ÖZETİ

İstanbul barajlarında son durum: İki baraj alarm veriyor

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'da son haftalarda etkili olan yağışlar sayesinde barajların doluluk oranları önemli ölçüde yükseldi.
İstanbul'un su sağlayan barajlarının genel doluluk oranı 3 Kasım 2026 tarihi itibarıyla yüzde 54,17 olarak kaydedildi.
Darlık Barajı, yüzde 90,56'lık doluluk oranıyla İstanbul'un en dolu barajı oldu.
En düşük doluluk oranları Pabuçdere Barajı'nda yüzde 2,57, Kazandere Barajı'nda ise yüzde 3,37 olarak ölçüldü.
Ekim ayı başında yüzde 39 civarında olan baraj doluluk oranı, kasım ayının ilk günlerinde yüzde 54,17'ye yükseldi.
Geçen yıla göre doluluk oranı bu yıl yaklaşık 31 puan daha yüksek kaydedildi.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

3 Kasım 2026 tarihli son doğrulanabilen ölçümlere göre; megakentte su sağlayan barajların genel doluluk oranı yüzde 54,17 olarak kaydedildi.

İstanbul barajlarında son durum: İki baraj alarm veriyor

İKİ BARAJDA SU SEVİYESİ YÜZDE 4'ÜN ALTINDA

İSKİ verilerine göre İstanbul'un en dolu barajı yüzde 90,56 ile Darlık oldu. Darlık'ı yüzde 78,27 ile Ömerli ve yüzde 70,30 ile Alibey barajları takip etti.

En düşük doluluk oranı ise yüzde 2,57 ile Pabuçdere Barajı'nda kaydedildi. Kazandere Barajı'nda da doluluk yüzde 3,37 seviyesinde kaldı. 

İstanbul barajlarında son durum: İki baraj alarm veriyor

İSTANBUL BARAJ DOLULUK  ORANLARI

İSKİ'nin 3 Kasım 2026 tarihli verilerine göre barajların doluluk oranları şöyle:

  • Darlık Barajı: %90,22
  • Ömerli Barajı: %78,35
  • Alibey Barajı: %70,87
  • Elmalı Barajı: %65,79
  • Istrancalar Barajı: %61,25
  • Terkos Barajı: %39,69
  • Sazlıdere Barajı: %33,86
  • Büyükçekmece Barajı: %32,36
  • Kazandere Barajı: %4,05
  • Pabuçdere Barajı: %2,96
İstanbul barajlarında son durum: İki baraj alarm veriyor

BARAJLARDA SON BİR AYDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

İstanbul'da ekim ayının başında yüzde 39 seviyelerinde bulunan baraj doluluk oranı, kasım ayının ilk günlerinde yüzde 54,17'e yükseldi. İSKİ'nin geçmiş yıllara ait ölçümlerine göre, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 22,7 seviyesinde bulunan doluluk oranı, bu yıl yaklaşık 31 puan daha yüksek kaydedildi. Son bir haftalık ölçümlerde ise genel doluluk oranında yaklaşık 0,9 puanlık artış gerçekleşti.

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ETİKETLER
#İstanbul
#İSKİ
#ömerli barajı
#Darlık Barajı
#Pabuçdere Barajı
#Gündem
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