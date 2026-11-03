İstanbul barajlarında son durum: İki baraj alarm veriyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul'da son haftalarda etkili olan yağışların ardından barajların doluluk oranı büyük bir oranda yükseldi. İSKİ'nin son ölçümlerine göre; Darlık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 90'ın üzerine çıktı.
3 Kasım 2026 tarihli son doğrulanabilen ölçümlere göre; megakentte su sağlayan barajların genel doluluk oranı yüzde 54,17 olarak kaydedildi.
İSKİ verilerine göre İstanbul'un en dolu barajı yüzde 90,56 ile Darlık oldu. Darlık'ı yüzde 78,27 ile Ömerli ve yüzde 70,30 ile Alibey barajları takip etti.
En düşük doluluk oranı ise yüzde 2,57 ile Pabuçdere Barajı'nda kaydedildi. Kazandere Barajı'nda da doluluk yüzde 3,37 seviyesinde kaldı.
İSKİ'nin 3 Kasım 2026 tarihli verilerine göre barajların doluluk oranları şöyle:
İstanbul'da ekim ayının başında yüzde 39 seviyelerinde bulunan baraj doluluk oranı, kasım ayının ilk günlerinde yüzde 54,17'e yükseldi. İSKİ'nin geçmiş yıllara ait ölçümlerine göre, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 22,7 seviyesinde bulunan doluluk oranı, bu yıl yaklaşık 31 puan daha yüksek kaydedildi. Son bir haftalık ölçümlerde ise genel doluluk oranında yaklaşık 0,9 puanlık artış gerçekleşti.