İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Sokakların uyuşturucu tacirlerinden temizlenmesi için mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirten Çiftçi, bugün kamuoyuyla paylaşılan üç ayrı operasyonda güvenlik güçlerinin 73 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdiğini, İstanbul’da bir uyuşturucu imalathanesinin deşifre edildiğini ve firari bir şüphelinin saklandığı gizli bölmede yakalandığını kaydetti.

YILBAŞINDAN 20 KASIM'A KADAR 49 BİN 564 OPERASYON

Uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yılbaşından 20 Kasım’a kadar 49 bin 564 operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Çiftçi, kullanıcılık ve diğer uyuşturucu suçlarına yönelik çalışmalarla birlikte toplam 48,4 ton uyuşturucu madde, 122 milyon adet uyuşturucu hap ve 22 milyon 200 bin kök kenevir ile skunk ele geçirildiğini bildirdi. Çiftçi, operasyonlar kapsamında 42 bin 980 şüphelinin tutuklandığını, 19 bin 545 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini belirtti.

BAKAN ÇİFTÇİ: "YAPTIKLARINIZ YARINA KALIR AMA YANINIZA KALMAZ"

Zehir tacirlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Bakan Çiftçi, güvenlik güçlerinin suç ve suçluların peşinde olduğunu ifade ederek, "Güvenlik güçlerimiz sizi bulacak, adaletin önüne çıkaracak ve yaptığınız kötülüklerin hesabını tek tek soracaktır. Yaptıklarınız yarına kalır ama yanınıza kalmaz" ifadelerini kullandı.

Polis ve jandarma ekiplerinin milletin huzuru ve gençlerin geleceği için gece gündüz görev yaptığını belirten Çiftçi, uyuşturucuyla mücadelede görev alan güvenlik güçlerine teşekkür etti.

https://x.com/mustafaciftcitr/status/2126370450213138866