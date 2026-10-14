İstanbul'da yağış sonrası korkutan görüntü!

İstanbulda şiddetli yağış sonrası zorlu anlar yaşanırken bunlardan birine de Arnavutköy’de yaşanan yol çökmesi eklendi. şiddetli yağışın ardından İSKİ tarafından altyapı çalışması yapılan ve yol düzenlemesinin henüz tamamlanmadığı belirtilen sokakta çökme meydana geldi. Çöken yolda bir hafif ticari araç mahsur kalırken, ihbar üzerine bölgeye gelen Arnavutköy Belediyesi ekipleri iş makineleriyle aracın kurtarılmasına yardımcı oldu. Olayda yaralanan olmadı.