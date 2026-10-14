İstanbul'da trafik felç! Yola çıkacaklar dikkat: Yoğunluk yüzde 90'a dayandı

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle birçok bölgede su baskınları yaşanırken, trafikte de yoğunluk oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre, saat 17.00 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 87’ye ulaştı. Yağışın etkisiyle sürücüler trafikte uzun süre beklemek zorunda kaldı.

FIRTINA AVRUPA'DAN ANADOLU'YA GEÇECEK

İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına için peş peşe uyarılar geliyor. Akşam saatlerine kadar Avrupa yakasında etkili olacak fırtına, daha sonra Anadolu yakasını etkisi altına alacak.

İSTANBUL'A SARI KODLU UYARI

İstanbul Valiliği tarafından yayınlanan son raporda yağışın etkisini artırarak devam edeceği bildirildi. Yarın İstanbul için İstanbul kodlu uyarı yapıldı.

https://x.com/TC_istanbul/status/2110338827101389311