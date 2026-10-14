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Gündem
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 17:11
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 17:15

İstanbul'da trafik felç! Yola çıkacaklar dikkat: Yoğunluk yüzde 90'a dayandı

İstanbul'da beklenen sağanak yağış etkisin göstermeye başladı. Mesai çıkışına doğru sağanak yağışla birlikte trafik adeta felç oldu. İBB trafik yoğunluğu haritasına göre, trafik yoğunluğu yüzde 87’ye ulaştı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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İstanbul'da trafik felç! Yola çıkacaklar dikkat: Yoğunluk yüzde 90'a dayandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 17:11
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 17:15

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle birçok bölgede su baskınları yaşanırken, trafikte de yoğunluk oluştu. 

İstanbul'da trafik felç! Yola çıkacaklar dikkat: Yoğunluk yüzde 90'a dayandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre, saat 17.00 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 87’ye ulaştı. Yağışın etkisiyle sürücüler trafikte uzun süre beklemek zorunda kaldı.

İstanbul'da trafik felç! Yola çıkacaklar dikkat: Yoğunluk yüzde 90'a dayandı

FIRTINA AVRUPA'DAN ANADOLU'YA GEÇECEK

İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına için peş peşe uyarılar geliyor. Akşam saatlerine kadar Avrupa yakasında etkili olacak fırtına, daha sonra Anadolu yakasını etkisi altına alacak.

İstanbul'da trafik felç! Yola çıkacaklar dikkat: Yoğunluk yüzde 90'a dayandı

İSTANBUL'A SARI KODLU UYARI

İstanbul Valiliği tarafından yayınlanan son raporda yağışın etkisini artırarak devam edeceği bildirildi. Yarın İstanbul için İstanbul kodlu uyarı yapıldı.

https://x.com/TC_istanbul/status/2110338827101389311

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