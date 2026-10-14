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Gündem
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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 15:38
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 15:45

Meteoroloji'den İstanbul için sarı kod uyarısı: Çok kuvvetli olacak, öğle saatlerine kadar sürecek

Yurt genelinde etkili olan sağanak yağmur, sabah saatleri itibariyle İstanbul’da etkisini artırmaya başladı. İstanbul Valiliği tarafından yayınlanan raporda yağışın etkisini artırarak devam edeceği belirtilirken, İstanbul için sarı kodlu uyarı yapıldı.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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Meteoroloji'den İstanbul için sarı kod uyarısı: Çok kuvvetli olacak, öğle saatlerine kadar sürecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 15:38
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 15:45

, 15 Ekim Çarşamba günü için sarı kodlu uyarı yayınladı. Kurum tarafından paylaşılan raporda sabah saatlerinde ’nda başlayan sağanak yağmurun, öğlen saatlerinde Anadolu Yakası’nda kuvvetli şekilde görüleceği belirtildi. Vatandaşları olası olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.

HABERİN ÖZETİ

Meteoroloji'den İstanbul için sarı kod uyarısı: Çok kuvvetli olacak, öğle saatlerine kadar sürecek

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Valiliği, 15 Ekim Çarşamba günü beklenen kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak yağışlar nedeniyle sarı kodlu uyarı yayınladı.
Yağışların Avrupa Yakası'nda sabah saat 06:00'ya, Anadolu Yakası'nda ise öğlen saat 12:00'ye kadar etkili olması bekleniyor.
Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın kuvvetli (21-50 kg/m2), yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.
Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

’nin yayınladığı uyarıda şu ifadeler kullanıldı;

Yer yer kuvvetli olmak üzere devam eden yağışların yarın (15.10.2026) “Sarı Uyarı” şeklinde;

İstanbul Avrupa Yakası’nda sabah saatlerine (06:00), Anadolu Yakası’nda öğlen saatlerine (12:00) kadar kuvvetli (21-50 kg/m2), yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2), sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

https://x.com/TC_istanbul/status/2110338827101389311

ETİKETLER
#avrupa yakası
#Anadolu Yakası
#meteoroloji
#Sarı Uyarı
#İstanbul Valiliği
#Gündem
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