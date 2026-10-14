Meteoroloji'den İstanbul için sarı kod uyarısı: Çok kuvvetli olacak, öğle saatlerine kadar sürecek

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul Valiliği, 15 Ekim Çarşamba günü için sarı kodlu uyarı yayınladı. Kurum tarafından paylaşılan raporda sabah saatlerinde Avrupa Yakası’nda başlayan sağanak yağmurun, öğlen saatlerinde Anadolu Yakası’nda kuvvetli şekilde görüleceği belirtildi. Vatandaşları olası olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.
Meteoroloji’nin yayınladığı uyarıda şu ifadeler kullanıldı;
Yer yer kuvvetli olmak üzere devam eden yağışların yarın (15.10.2026) “Sarı Uyarı” şeklinde;
İstanbul Avrupa Yakası’nda sabah saatlerine (06:00), Anadolu Yakası’nda öğlen saatlerine (12:00) kadar kuvvetli (21-50 kg/m2), yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2), sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.