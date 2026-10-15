Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 09:57

İstanbul felaketi yaşadı! Yağış rekoru kırıldı, sağanak megakenti aldı götürdü: AKOM ve Meteoroloji'den yeni uyarı

Son dakika haberi: İstanbul'u son 42 yılın en şiddetli sağanak yağışı vurdu. Bir anda başlayan sağanak yağış adeta İstanbul'u aldı götürdü. Cadde ve sokakların adeta gölü döndüğü felakette 2 kişi hayatını kaybetti. Bugün de İstanbul için uyarılar gelmeye başladı. Bu kez de Anadolu Yakası için alarm verildi. Bugün sabah saat 10.00'a kadar bazı bölgelerde metrekareye 50 ila 75 kilogram ilave yağış düşebileceği, rüzgarın ise saatte 50 ila 80 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 09:57

'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli sağanak, kent genelinde sele ve su baskınlarına neden oldu. 

HABERİN ÖZETİ

İstanbul felaketi yaşadı! Yağış rekoru kırıldı, sağanak megakenti aldı götürdü: AKOM ve Meteoroloji'den yeni uyarı

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli sağanak, kent genelinde sele ve su baskınlarına neden olarak iki kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.
Binden fazla noktada su baskını yaşandı, çok sayıda dere taştı ve yollar göle döndü.
Sel ve sağanak nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.
Bugün yağışın özellikle Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Bazı bölgelerde metrekareye 240 kilograma kadar yağış düştü.
Yetkililer, vatandaşları zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, toplu ulaşımı tercih etmeleri ve dere yatakları ile su baskını riski bulunan bölgelerden uzak durmaları yönünde uyardı.
Cuma günü yeni bir yağışlı sistemin etkili olması bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

Binden fazla noktada su baskını yaşanırken çok sayıda dere taştı, yollar göle döndü. Araçların su altında kaldığı kentte mahsur kalan vatandaşlar için çalışma yürütüldü. Sel ve sağanak nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.

İstanbul felaketi yaşadı! Yağış rekoru kırıldı, sağanak megakenti aldı götürdü: AKOM ve Meteoroloji'den yeni uyarı

FIRTINA ANADOLU YAKASINA GEÇİYOR

Bugün ise yağışın özellikle Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Afet Koordinasyon Merkezi'nin () meteorolojik değerlendirmelerine göre saat 10.00'a kadar bazı bölgelerde metrekareye 50 ila 75 kilogram ilave yağış düşebileceği tahmin ediliyor. Rüzgarın hızının da saatte 50 ila 80 kilometreye ulaşabileceği öngörülüyor.

İstanbul felaketi yaşadı! Yağış rekoru kırıldı, sağanak megakenti aldı götürdü: AKOM ve Meteoroloji'den yeni uyarı

YETKİLİLERDEN VATANDAŞLARA PEŞ PEŞE UYARILAR

Yetkililer, vatandaşlara zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, toplu ulaşımı tercih etmeleri ve dere yatakları ile su baskını riski bulunan bölgelerden uzak durmaları yönünde uyarıda bulundu.

İstanbul felaketi yaşadı! Yağış rekoru kırıldı, sağanak megakenti aldı götürdü: AKOM ve Meteoroloji'den yeni uyarı

YAĞIŞ MİKTARI 240 KİLOGRAMI AŞTI

(İBB), kentte son yılların en yüksek yağış miktarlarından bazılarının kaydedildiğini açıkladı. Açıklamada, bazı noktalarda metrekareye düşen yağış miktarının 240 kilograma ulaştığı belirtildi.

İstanbul felaketi yaşadı! Yağış rekoru kırıldı, sağanak megakenti aldı götürdü: AKOM ve Meteoroloji'den yeni uyarı

Ölçümlere göre Beykoz'da metrekareye 242 kilogram, Eyüpsultan'da 190,5 kilogram, 'de ise 187,9 kilogram yağış düştü. Özellikle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerinde yağış miktarı metrekareye 100 ila 230 kilogram arasında ölçüldü. İstanbul'un birçok noktasında ise metrekareye düşen yağış 100 kilogramı aştı.

İstanbul felaketi yaşadı! Yağış rekoru kırıldı, sağanak megakenti aldı götürdü: AKOM ve Meteoroloji'den yeni uyarı

YENİ YAĞIŞ DALGASI GELİYOR

İstanbul'da sele neden olan şiddetli yağışın Sakarya, Kocaeli ve Batı Karadeniz'e doğru ilerlediği belirtildi. Bu bölgelerde metrekareye düşen yağış miktarının 50 ila 80 kilogramı aşabileceği ifade edildi.

İstanbul felaketi yaşadı! Yağış rekoru kırıldı, sağanak megakenti aldı götürdü: AKOM ve Meteoroloji'den yeni uyarı

Cuma günü yeni bir yağışlı sistemin etkili olmasının beklendiği, yağışların cuma akşamı ve cumartesi günü de süreceği bildirildi. Ancak yeni sistemin yağış şiddetinin henüz netleşmediği kaydedildi.

İstanbul felaketi yaşadı! Yağış rekoru kırıldı, sağanak megakenti aldı götürdü: AKOM ve Meteoroloji'den yeni uyarı

ACI BİLANÇO: 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağanak sırasında Sarıyer'in Ayazağa bölgesinde sel sularına kapılarak düşen bir kişi boğularak hayatını kaybetti. 'te ise parkta oluşan su birikintisine basan 14 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

İSTANBUL HAVA DURUMU RAPORU

AKOM, İstanbul için bir haftalık yeni hava durumu raporunu da yayımladı. AKOM'dan yapılan uyarıda, "Soğuk ve yağışlı sistemin yeni hafta başına (Pazartesi) kadar bölgemizde etkili olması beklenirken sıcaklıkların 15-17 °C aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği, aralıklarla sağanak ve kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı.

  • 16.10.2026 Cuma: Min: 11°C / Max: 14°C — Çok Bulutlu, Sağanak Yağmurlu (15–30 kg arası)
  • 17.10.2026 Cumartesi: Min: 11°C / Max: 15°C — Kuvvetli Sağanak Yağmurlu (30–60 kg arası)
  • 18.10.2026 Pazar: Min: 11°C / Max: 16°C — Parçalı Bulutlu (Yağış Beklenmiyor)
  • 19.10.2026 Pazartesi: Min: 14°C / Max: 17°C — Parçalı Bulutlu (Yağış Beklenmiyor)
  • 20.10.2026 Salı: Min: 14°C / Max: 18°C — Parçalı Bulutlu, Aralıklı Yağmurlu (2–5 kg arası)
  • 21.10.2026 Çarşamba: Min: 14°C / Max: 19°C — Parçalı Bulutlu, Aralıklı Yağmurlu (2–5 kg arası)

https://x.com/ibbAkom/status/2110609094956683443

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul’da araçlar sular altında kaldı! Elvin Levinler’in trafikteki paylaşımı tepki çekti
Sağanak ve fırtına İstanbul'da hava trafiğini felç etti: 46 uçak iniş yapamadı
15 Ekim 2026 hava durumu: Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda il için 'aşırı yağış' uyarısı: Saatte 80 kilometre hızla esen fırtına geliyor
ETİKETLER
#fatih
#İstanbul
#sarıyer
#Akom
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.