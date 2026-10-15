İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli sağanak, kent genelinde sele ve su baskınlarına neden oldu.

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HABERİN ÖZETİ İstanbul felaketi yaşadı! Yağış rekoru kırıldı, sağanak megakenti aldı götürdü: AKOM ve Meteoroloji'den yeni uyarı İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli sağanak, kent genelinde sele ve su baskınlarına neden olarak iki kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Binden fazla noktada su baskını yaşandı, çok sayıda dere taştı ve yollar göle döndü. Sel ve sağanak nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti. Bugün yağışın özellikle Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Bazı bölgelerde metrekareye 240 kilograma kadar yağış düştü. Yetkililer, vatandaşları zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, toplu ulaşımı tercih etmeleri ve dere yatakları ile su baskını riski bulunan bölgelerden uzak durmaları yönünde uyardı. Cuma günü yeni bir yağışlı sistemin etkili olması bekleniyor.

Binden fazla noktada su baskını yaşanırken çok sayıda dere taştı, yollar göle döndü. Araçların su altında kaldığı kentte mahsur kalan vatandaşlar için çalışma yürütüldü. Sel ve sağanak nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.

FIRTINA ANADOLU YAKASINA GEÇİYOR

Bugün ise yağışın özellikle Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) meteorolojik değerlendirmelerine göre saat 10.00'a kadar bazı bölgelerde metrekareye 50 ila 75 kilogram ilave yağış düşebileceği tahmin ediliyor. Rüzgarın hızının da saatte 50 ila 80 kilometreye ulaşabileceği öngörülüyor.

YETKİLİLERDEN VATANDAŞLARA PEŞ PEŞE UYARILAR

Yetkililer, vatandaşlara zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, toplu ulaşımı tercih etmeleri ve dere yatakları ile su baskını riski bulunan bölgelerden uzak durmaları yönünde uyarıda bulundu.

YAĞIŞ MİKTARI 240 KİLOGRAMI AŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte son yılların en yüksek yağış miktarlarından bazılarının kaydedildiğini açıkladı. Açıklamada, bazı noktalarda metrekareye düşen yağış miktarının 240 kilograma ulaştığı belirtildi.

Ölçümlere göre Beykoz'da metrekareye 242 kilogram, Eyüpsultan'da 190,5 kilogram, Sarıyer'de ise 187,9 kilogram yağış düştü. Özellikle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerinde yağış miktarı metrekareye 100 ila 230 kilogram arasında ölçüldü. İstanbul'un birçok noktasında ise metrekareye düşen yağış 100 kilogramı aştı.

YENİ YAĞIŞ DALGASI GELİYOR

İstanbul'da sele neden olan şiddetli yağışın Sakarya, Kocaeli ve Batı Karadeniz'e doğru ilerlediği belirtildi. Bu bölgelerde metrekareye düşen yağış miktarının 50 ila 80 kilogramı aşabileceği ifade edildi.

Cuma günü yeni bir yağışlı sistemin etkili olmasının beklendiği, yağışların cuma akşamı ve cumartesi günü de süreceği bildirildi. Ancak yeni sistemin yağış şiddetinin henüz netleşmediği kaydedildi.

ACI BİLANÇO: 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağanak sırasında Sarıyer'in Ayazağa bölgesinde sel sularına kapılarak düşen bir kişi boğularak hayatını kaybetti. Fatih'te ise parkta oluşan su birikintisine basan 14 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

İSTANBUL HAVA DURUMU RAPORU

AKOM, İstanbul için bir haftalık yeni hava durumu raporunu da yayımladı. AKOM'dan yapılan uyarıda, "Soğuk ve yağışlı sistemin yeni hafta başına (Pazartesi) kadar bölgemizde etkili olması beklenirken sıcaklıkların 15-17 °C aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği, aralıklarla sağanak ve kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı.

16.10.2026 Cuma: Min: 11°C / Max: 14°C — Çok Bulutlu, Sağanak Yağmurlu (15–30 kg arası)

17.10.2026 Cumartesi: Min: 11°C / Max: 15°C — Kuvvetli Sağanak Yağmurlu (30–60 kg arası)

18.10.2026 Pazar: Min: 11°C / Max: 16°C — Parçalı Bulutlu (Yağış Beklenmiyor)

19.10.2026 Pazartesi: Min: 14°C / Max: 17°C — Parçalı Bulutlu (Yağış Beklenmiyor)

20.10.2026 Salı: Min: 14°C / Max: 18°C — Parçalı Bulutlu, Aralıklı Yağmurlu (2–5 kg arası)

21.10.2026 Çarşamba: Min: 14°C / Max: 19°C — Parçalı Bulutlu, Aralıklı Yağmurlu (2–5 kg arası)

https://x.com/ibbAkom/status/2110609094956683443