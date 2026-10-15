İstanbul felaketi yaşadı! Yağış rekoru kırıldı, sağanak megakenti aldı götürdü: AKOM ve Meteoroloji'den yeni uyarı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli sağanak, kent genelinde sele ve su baskınlarına neden oldu.
Binden fazla noktada su baskını yaşanırken çok sayıda dere taştı, yollar göle döndü. Araçların su altında kaldığı kentte mahsur kalan vatandaşlar için çalışma yürütüldü. Sel ve sağanak nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.
Bugün ise yağışın özellikle Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) meteorolojik değerlendirmelerine göre saat 10.00'a kadar bazı bölgelerde metrekareye 50 ila 75 kilogram ilave yağış düşebileceği tahmin ediliyor. Rüzgarın hızının da saatte 50 ila 80 kilometreye ulaşabileceği öngörülüyor.
Yetkililer, vatandaşlara zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, toplu ulaşımı tercih etmeleri ve dere yatakları ile su baskını riski bulunan bölgelerden uzak durmaları yönünde uyarıda bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte son yılların en yüksek yağış miktarlarından bazılarının kaydedildiğini açıkladı. Açıklamada, bazı noktalarda metrekareye düşen yağış miktarının 240 kilograma ulaştığı belirtildi.
Ölçümlere göre Beykoz'da metrekareye 242 kilogram, Eyüpsultan'da 190,5 kilogram, Sarıyer'de ise 187,9 kilogram yağış düştü. Özellikle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerinde yağış miktarı metrekareye 100 ila 230 kilogram arasında ölçüldü. İstanbul'un birçok noktasında ise metrekareye düşen yağış 100 kilogramı aştı.
İstanbul'da sele neden olan şiddetli yağışın Sakarya, Kocaeli ve Batı Karadeniz'e doğru ilerlediği belirtildi. Bu bölgelerde metrekareye düşen yağış miktarının 50 ila 80 kilogramı aşabileceği ifade edildi.
Cuma günü yeni bir yağışlı sistemin etkili olmasının beklendiği, yağışların cuma akşamı ve cumartesi günü de süreceği bildirildi. Ancak yeni sistemin yağış şiddetinin henüz netleşmediği kaydedildi.
Sağanak sırasında Sarıyer'in Ayazağa bölgesinde sel sularına kapılarak düşen bir kişi boğularak hayatını kaybetti. Fatih'te ise parkta oluşan su birikintisine basan 14 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
AKOM, İstanbul için bir haftalık yeni hava durumu raporunu da yayımladı. AKOM'dan yapılan uyarıda, "Soğuk ve yağışlı sistemin yeni hafta başına (Pazartesi) kadar bölgemizde etkili olması beklenirken sıcaklıkların 15-17 °C aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği, aralıklarla sağanak ve kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı.
https://x.com/ibbAkom/status/2110609094956683443