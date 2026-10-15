Meteoroloji tarafından yayınlanan 15 Ekim 2026 hava durumu raporuna göre hava sıcaklıkları Trakya'da artacak, diğer yerlerde azalacak, genellikle mevsim normalleri altında seyredecek. Öte yandan Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) beklendiği kaydedildi.

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HABERİN ÖZETİ 15 Ekim 2026 hava durumu: Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda il için 'aşırı yağış' uyarısı: Saatte 80 kilometre hızla esen fırtına geliyor Meteoroloji'nin 15 Ekim 2026 hava durumu raporuna göre, ülke genelinde mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıklarla birlikte birçok bölgede kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Trakya'da artacağı, diğer yerlerde azalacağı ve genellikle mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Güney Ege kıyıları ile Edirne ve Tekirdağ çevreleri haricindeki tüm bölgelerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu gibi pek çok bölgede yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı öngörülüyor. Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda hızı 50-80 km/saate ulaşan fırtına bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

YURDUN BÜYÜK BÖLÜMÜ ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞIN ETKİSİ ALTINDA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Edirne ve Tekirdağ çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya'nın doğu kıyı ilçeleri, Sivas, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli, İstanbul, Sakarya, Yalova, Kocaeli, Düzce, Zonguldak Bartın, Kastamonu kıyıları, Sivas, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

ONLARCA İL İÇİN UYARI YAPILDI

Yağışların; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya'nın doğu kıyı ilçeleri, Sivas, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, taşkın, ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

RÜZGARIN HIZI SAATTE 80 KİLOMETREYE ÇIKACAK

Rüzgar; Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA TOZ TAŞINIMI DEVAM EDİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da Toz Taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma, yağışa olan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne ve Tekirdağ hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve şiddetli, yer yer aşırı olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. ile

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Orta karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin batı kesimleri ile Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Malatya'nın doğusu, Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Bingöl çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı