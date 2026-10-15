İstanbul’da araçlar sular altında kaldı! Elvin Levinler’in trafikteki paylaşımı tepki çekti

Ünlü oyuncu ve sosyal medya fenomeni Leyla Levinler, dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur da trafikte mahsur kaldı. İstanbul’da araçlar sular altında kalırken ünlü isim Elvin Levinler, trafikte yaptığı paylaşımla gündem oldu. Tepkiler çeken Elvin Levinler, kısa süre de yorum alarak dikkatleri üzerine çekti.

İSTANBUL’DA ARAÇLAR SULAR ALTINDA KALDI!

Geçtiğimiz dün akşam saatlerinde İstanbul’da etkili olan yağışın ardından yer yer sele dönüşmesi, araçları alıp götürmesi gibi durumların meydana gelmesiyle korku dolu anlara neden oldu. Saniyeler içinde her yer sular altında kaldı. Bunlardan biri de trafikte duran araçların sularla dolması oldu.

İstanbul’daki yağışın sele dönüşmesinden sonra trafikte mahsur kalan isimlerden biri de ünlü sosyal medya fenomeni Elvin Levinler oldu. Yağışın ortasında araba da mahsur kalan Elvin Levinler, trafikteki paylaşımıyla tepki çekti.

Elvin Levinler, İstanbul’u da etkisi altına alan sağanak yağışın ardından sele teslim olduğu ve vatandaşın mağdur olduğu o anlarda yaptığı ‘romantik’ paylaşımla tepki çekti. Levinler ‘Arabada mahsur kalmışızdır. Burada kiminle vakit geçirmek istersiniz?’ notuyla bir paylaşım yaptı.

ELVİN LEVİNLER’İN TRAFİKTEKİ PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

İstanbul’un adeta sular altınsa kalmasıyla hayat neredeyse durma noktasına geldi. Özellikle de trafikte meydana gelen araçların sular altında kaldığı anlar gündeme bomba gibi düşerken ünlü oyuncu olan Elvin Levinler’in paylaşımı sonrası gündeme bomba gibi düştü.

Eskiden oyuncu olan ancak şimdilerde sosyal medya fenomenliği yapan Elçin Levinler, yapmış olduğu paylaşımla adını duyurdu. Elvin Levinler’in paylaşımını görenler ise tepki verdiler. Bu tepkilerin ardından silinse de yazdığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti.

Elvin Levinler, "Bugün İstanbul için çok zor bir gün. Umarım başka acı haberler almayız ve herkes sağ salim evine ve sevdiklerine kavuşur. Hepimize sabır diliyorum."