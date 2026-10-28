Gelinim Mutfakta yarışmacısı Beyza Özer, programı takip eden izleyicilerin merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Mutfaktaki performansı ve yarışmadaki mücadelesiyle dikkat çeken Beyza’nın özel hayatı da araştırılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta Beyza Özer kimdir, kaç yaşında, nereli? Beyza evli mi, kaç çocuğu var? İşte Beyza Özer hakkında merak edilenler.

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HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta Beyza Özer kimdir? Beyza kaç yaşında, nereli, evli mi? Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasıyla tanınan Beyza Özer'in hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler aktarılmaktadır. İzmirli olan ve 25 yaşında olduğu belirtilen Beyza Özer, yüz modelliği ve makyaj sanatçılığı yapmaktadır. Yarışmaya aslen Kırıkkaleli olan kayınvalidesi Ayten Uludağ ile birlikte katılmaktadır. Yarışmaya katıldığı dönemde nişanlı olduğu ve düğününü 2027 yazında yapmayı planladığı belirtilen Özer'in, daha sonraki haberlerde evlendiği bilgisi yer almıştır. Özer, yarışmadaki yemek performansı, tarzı ve aktif olduğu sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmektedir.

GELİNİM MUTFAKTA BEYZA ÖZER KİMDİR?

Beyza Özer, Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasıyla tanınan yarışmacılardan biridir. Programda hazırladığı yemekler ve aldığı puanlarla yarışan Beyza, hem jüri niteliğindeki kayınvalidelerin değerlendirmeleri hem de diğer gelinlerle yaşadığı rekabetle gündeme geliyor.

GELİNİM MUTFAKTA BEYZA ÖZER KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Gelinim Mutfakta yarışmacısı Beyza Özer, İzmirli ve yüz modelliği yapıyor. 25 yaşında olduğu belirtilen Beyza, modellik çalışmalarının yanı sıra makyaj sanatçılığı da yapıyor. Yarışmaya katıldığı dönemde tarzı ve özenli kombinleriyle dikkat çeken Beyza, sosyal medyada da aktif olarak paylaşımlar yapıyor.

Özel hayatıyla da merak edilen Beyza Özer, Gelinim Mutfakta yarışmasına kayınvalidesi Ayten Uludağ ile birlikte katılıyor. Aslen Kırıkkaleli olan Ayten Uludağ, yarışmada gelinine destek veriyor. Beyza ve kayınvalidesinin mutfaktaki uyumu ve yarışma sırasındaki diyalogları da izleyicilerin ilgisini çekiyor.

GELİNİM MUTFAKTA BEYZA ÖZER EVLİ Mİ?

Gelinim Mutfakta yarışmacısı Beyza Özer’in özel hayatı da izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yarışmaya katıldığı dönemde nişanlı olduğu ve düğününü 2027 yazında yapmayı planladığı belirtilen Beyza’nın medeni durumuyla ilgili daha sonraki haberlerde evlendiği bilgisi yer aldı. Beyza Özer’in eşinin kim olduğu ve evliliğine ilişkin ayrıntılar konusunda ise doğrulanmış güncel bilgilere dayanmak gerekiyor.

Gelinim Mutfakta yarışmasındaki performansı, tarzı ve özel hayatıyla dikkat çeken Beyza Özer, izleyicilerin merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Yarışmada kayınvalidesi Ayten Uludağ ile birlikte mücadele eden Beyza, mutfaktaki becerilerinin yanı sıra ekran önündeki tavırlarıyla da konuşuluyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da takipçilerinin ilgisini çeken genç yarışmacının, Gelinim Mutfakta serüveninde nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor.