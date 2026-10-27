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Medya
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 16:10
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 16:48

Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 27 Ekim günün birincisi ve çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta’nın 27 Ekim Salı günü yayınlanan bölümünde gelinler, günün birincisi olmak ve çeyrek altını kazanmak için mücadele etti. Yarışmanın takipçileri ise günün puan durumunu ve altının sahibini merak ediyor.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 27 Ekim günün birincisi ve çeyrek altını kim aldı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 16:10
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 16:48

ekranlarında ’in sunumuyla yayınlanan ’da haftanın ikinci gününde heyecan devam etti. Gelinler, hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerden yüksek puan almak için mutfakta hünerlerini sergiledi. Gün sonunda yapılacak değerlendirmelerle birlikte puan tablosunun nasıl şekillendiği ve çeyrek altını hangi yarışmacının kazandığı merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta 27 Ekim Salı günü kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? İşte günün puan durumu…

HABERİN ÖZETİ

Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 27 Ekim günün birincisi ve çeyrek altını kim aldı?

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Kanal D ekranlarında Aslı Hünel'in sunumuyla yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın ikinci gününde puan durumu ve çeyrek altını kazanan yarışmacı merak konusu oldu.
Yarışmacı gelinler, kayınvalidelerden yüksek puan alıp günün çeyrek altınını kazanmak için yemek hazırlayarak hünerlerini sergiledi.
Günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim, gün sonunda yapılacak değerlendirmelerin ardından puan tablosunun netleşmesiyle belli olacak.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.

GELİNİM MUTFAKTA 27 EKİM GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta’da haftanın ikinci gününde heyecan devam etti. Yarışmacılar, hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerden yüksek puan alarak günün çeyrek altınını kazanmak için mücadele etti. Gün sonunda yapılan değerlendirmelerin ardından gözler puan tablosuna çevrildi. Peki, Gelinim Mutfakta’da 27 Ekim günü kim birinci oldu ve çeyrek altını hangi gelin kazandı? Gelinim Mutfakta’nın 27 Ekim Salı günü yayınlanan bölümünde günün birincisi Beyza oldu. Rakipleriyle için mücadele eden Beyza, günün sonunda birinciliği elde ederek ödülün sahibi oldu.

Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 27 Ekim günün birincisi ve çeyrek altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA 27 EKİM PUAN DURUMU

Gelinim Mutfak’ta 27 Ekim 2026 Salı günü yayınlanan bölümde yarışmacıların gün boyunca aldıkları puanlar belli oldu. Çeyrek altını kazanmak için kıyasıya mücadele eden gelinler, hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerden yüksek puan almaya çalıştı. Gün sonunda yapılan puanlamanın ardından yarışmacıların sıralaması netleşirken, günün birincisi olan Beyza rakiplerini geride bırakarak önemli bir avantaj elde etti.

Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 27 Ekim günün birincisi ve çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta 27 Ekim 2026 Salı gününün toplam puan durumu şöyle:

  • Beyza: 20 puan
  • Cemile: 15 puan
  • Öykü: 12 puan
  • Tuğba: 10 puan
Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 27 Ekim günün birincisi ve çeyrek altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA 27 EKİM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta’nın 27 Ekim 2026 Salı günü yayınlanan bölümünde günün birincisi Beyza oldu. Rakiplerini geride bırakarak 20 puana ulaşan Beyza, günün çeyrek altınını kazandı. Haftanın ikinci gününde birinciliği elde eden yarışmacı, puan tablosunda da zirveye yerleşti.

Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 27 Ekim günün birincisi ve çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta’da haftanın ikinci gününde Beyza’nın birinciliği elde etmesiyle rekabet hız kesmeden devam etti. 20 puanla çeyrek altının sahibi olan Beyza, haftalık yarışta önemli bir avantaj yakaladı. Yarışmaya yeni katılan Öykü’nün performansı ve gelinler arasındaki puan mücadelesinin önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceği ise merak konusu oldu. Gelinim Mutfakta’da haftanın ilerleyen bölümlerinde yaşanacak gelişmeler izleyiciler tarafından yakından takip edilecek.

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#27 Ekim
#Medya
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