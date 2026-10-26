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Medya
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 18:25
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 18:25

Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 26 Ekim günün birincisi ve çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta’nın 26 Ekim Pazartesi günü yayınlanan bölümünde günün puan durumu belli oldu. Yarışmacıların çeyrek altın için kıyasıya mücadele ettiği bölümde, günün birincisi ve altını kazanan isim merak konusu oldu.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 26 Ekim günün birincisi ve çeyrek altını kim aldı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 18:25
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 18:25

Kanal D ekranlarında yayınlanan ’da yeni haftanın ilk gününde heyecan dolu anlar yaşandı. ’in sunumuyla ekrana gelen yarışmada gelinler, hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerden yüksek puan almak için mücadele etti. Gün sonunda yapılan değerlendirmelerin ardından puan tablosu şekillenirken, çeyrek altının sahibi olan yarışmacı da belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da 26 Ekim günü kim birinci oldu, hangi gelin çeyrek altını kazandı? İşte günün puan durumu…

HABERİN ÖZETİ

Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 26 Ekim günün birincisi ve çeyrek altını kim aldı?

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Kanal D'de Aslı Hünel'in sunumuyla yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni haftanın ilk gününde çeyrek altını kazanan yarışmacı ve günün puan durumu belli oldu.
Tuğba, 23 puan alarak günün birincisi oldu ve çeyrek altını kazandı.
Günün puan durumunda Cemile 12 puanla ikinci, Beyza 11 puanla üçüncü, Öykü ise 8 puanla dördüncü sırada yer aldı.
Yarışmaya katılması beklenen yeni gelin adayı izleyiciler tarafından merak konusu oldu.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

GELİNİM MUTFAKTA 26 EKİM GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta’da 26 Ekim Pazartesi günü yayınlanan bölümde günün birincisi belli oldu. Rakiplerini geride bırakan , 23 puan alarak günün birincisi oldu ve çeyrek altını kazandı. Yarışmacılar arasındaki puan farkları ise günün sıralamasını belirledi.

 

Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 26 Ekim günün birincisi ve çeyrek altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA 26 EKİM PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta’nın 26 Ekim 2026 Pazartesi günü yayınlanan bölümünde yarışmacıların gün boyunca aldıkları puanlar belli oldu. Çeyrek altını kazanmak için mutfakta hünerlerini sergileyen gelinler, kayınvalidelerden aldıkları puanlarla günün sıralamasında yerlerini aldı. Yarışmanın en yüksek puanını alan Tuğba, rakiplerine fark atarak günün birincisi olmayı başardı.

Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 26 Ekim günün birincisi ve çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta 26 Ekim 2026 Pazartesi gününün puan durumu şöyle:

  • Tuğba: 23 puan
  • Cemile: 12 puan
  • Beyza: 11 puan
  • Öykü: 8 puan
Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 26 Ekim günün birincisi ve çeyrek altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA 26 EKİM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfak’ta 26 Ekim Pazartesi günü günün birincisi olan Tuğba, 23 puanla çeyrek altını kazandı. Rakiplerini geride bırakarak günün en yüksek puanına ulaşan Tuğba, haftanın ilk gününü avantajlı tamamladı. Cemile 12 puanla ikinci, Beyza 11 puanla üçüncü, Öykü ise 8 puanla dördüncü sırada yer aldı.

Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 26 Ekim günün birincisi ve çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta’da haftanın ilk gününde Tuğba’nın çeyrek altını kazanması kadar, yarışmaya katılması beklenen yeni gelin adayı da merak konusu oldu. Yeni haftada mutfaktaki rekabetin nasıl şekilleneceği ve yeni yarışmacının dengeleri değiştirip değiştirmeyeceği izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

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ETİKETLER
#tuğba
#Aslı Hünel
#gelinim mutfakta
#çeyrek altın
#26 Ekim
#Medya
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