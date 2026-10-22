Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında 22 Ekim Perşembe gününün puanları açıklandı. Günün yemeğini hazırlayan gelinler, kayınvalidelerden yüksek puan alarak çeyrek altını kazanmak için mücadele etti. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? İşte günün puan durumu ve yarışmada yaşananlar.

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HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 22 Ekim çeyrek altını kim aldı? Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasının 22 Ekim Perşembe günkü bölümünde günün puan durumu açıklanmış ve çeyrek altını kazanan isim belirlenmiştir. Toplam 21 puan alan Almeda günün birincisi olarak çeyrek altını kazanmıştır. Cemile 15 puan alarak günü ikinci sırada tamamlamıştır. Beyza 12 puanla üçüncü sırada yer almıştır. Tuğba 11 puan alarak dördüncü olmuştur.

GELİNİM MUTFAKTA 22 EKİM GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 22 Ekim 2026 Perşembe günü yayınlanan bölümünde günün birincisi belli oldu. Rakiplerini geride bırakan yarışmacı, günün sonunda çeyrek altının sahibi oldu. Gelinlerin hazırladığı yemekler, kayınvalidelerden aldıkları puanlar ve gün boyunca yaşanan rekabet, günün sıralamasını belirledi.

GELİNİM MUTFAKTA 22 EKİM PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta’nın 22 Ekim Perşembe günü yayınlanan bölümünde gelinlerin aldığı puanlar belli oldu. Günün yemeği için yapılan değerlendirmelerin ardından yarışmacıların gün sonundaki sıralaması şöyle oluştu:

Almeda: 21 puan

Cemile: 15 puan

Beyza: 12 puan

Tuğba: 11 puan

Günün puan tablosunda 21 puanla ilk sıraya yerleşen Almeda, rakiplerini geride bıraktı. Cemile 15 puanla ikinci, Beyza 12 puanla üçüncü, Tuğba ise 11 puanla dördüncü sırada yer aldı.

GELİNİM MUTFAKTA 22 EKİM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta’nın 22 Ekim Perşembe günü yayınlanan bölümünde günün birincisi Almeda oldu. Toplam 21 puan alan Almeda, rakiplerini geride bırakarak çeyrek altını kazandı. Cemile 15 puanla ikinci, Beyza 12 puanla üçüncü, Tuğba ise 11 puanla dördüncü sırada günü tamamladı.

Gelinim Mutfakta’da 22 Ekim Perşembe günü yaşanan rekabetin ardından günün kazananı Almeda oldu. Aldığı 21 puanla rakiplerini geride bırakan Almeda, çeyrek altını yakasına taktı. Cemile, Beyza ve Tuğba ise günü sırasıyla 15, 12 ve 11 puanla tamamladı. Yarışmacılar arasındaki puan farkları, haftanın ilerleyen günlerinde yaşanacak rekabeti daha da merak edilir hale getirdi.