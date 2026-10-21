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Medya
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 16:30
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 16:32

Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 21 Ekim gün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin belli oldu mu?

Gelinim Mutfakta'nın 21 Ekim 2026 Çarşamba günü yayınlanan bölümünde günün birincisi ve çeyrek altının sahibi merak ediliyor. Gelinlerin mutfaktaki rekabeti sürerken izleyiciler, gün sonunda en yüksek puanı alacak yarışmacıyı araştırıyor.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 21 Ekim gün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin belli oldu mu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 16:30
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 16:32

ekranlarında yayınlanan 'da haftanın üçüncü gün heyecanı yaşanıyor. Gelinler, kayınvalidelerden en yüksek puanları alarak günün birincisi olmak ve çeyrek altını kazanmak için mücadele ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 21 Ekim 2026 günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin belli oldu mu?

HABERİN ÖZETİ

Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 21 Ekim gün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin belli oldu mu?

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Gelinim Mutfakta yarışmasının 21 Ekim 2026 Çarşamba günü yayınlanan bölümünde en yüksek puanı alan Cemile günün birincisi olarak çeyrek altını kazandı.
Cemile 15 puan alarak günün birincisi ve çeyrek altının sahibi oldu.
Günün puan durumunda Tuğba 13, Beyza 12 ve Almeda 9 puan aldı.
Gelinler yarışmada hünerlerini Etli Çıtır Külah hazırlayarak sergiledi.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 21 Ekim 2026 Çarşamba günü yayınlanan bölümünde günün birincisi oldu. Rakiplerini geride bırakan Cemile, günün sonunda çeyrek altını kazandı. Yarışmacıların hazırladığı yemekler, kayınvalidelerden aldıkları puanlar ve gün boyunca yaşanan rekabet, günün sıralamasını belirledi.

Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 21 Ekim gün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin belli oldu mu?

GELİNİM MUTFAKTA 21 EKİM PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta’nın 21 Ekim Çarşamba günü yayınlanan bölümünde gelinlerin aldığı puanlar belli oldu. Günün yemeği için yapılan değerlendirmelerin ardından yarışmacıların gün sonundaki sıralaması şöyle oluştu:

Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 21 Ekim gün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin belli oldu mu?

Gelinim Mutfakta 21 Ekim günün toplam puan durumu:

  • Cemile: 15 puan
  • Tuğba: 13 puan
  • Beyza: 12 puan
  • Almeda: 9 puan
Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 21 Ekim gün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin belli oldu mu?

GELİNİM MUTFAKTA’DA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta’nın 21 Ekim Çarşamba günü yayınlanan bölümünde günün en yüksek puanını alan Cemile, çeyrek altının da sahibi oldu. Etli Çıtır Külah hazırlayarak mutfaktaki hünerlerini sergileyen gelinler, kayınvalidelerin değerlendirmelerinden yüksek puan alabilmek için mücadele etti.

Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 21 Ekim gün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin belli oldu mu?

Hafta boyunca devam eden yarışta gelinler, hem günün birincisi olmak hem de haftanın finalinde büyük ödüle ulaşmak için mücadele ediyor. Her gün açıklanan puanlar, yarışmacıların haftalık sıralamasını da etkiliyor. kazanarak avantaj elde etmek isteyen gelinler arasındaki rekabetin, haftanın ilerleyen bölümlerinde de sürmesi bekleniyor. Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümünde hangi yarışmacının öne çıkacağı ve haftanın sonunda büyük ödülün kime gideceği ise izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

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#çeyrek altın
#Cemile
#21 Ekim
#Medya
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