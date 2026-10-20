Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, 20 Ekim Salı günü yeni bölümüyle izleyicilerle buluştu. Haftanın ikinci gününde gelinler, mutfaktaki hünerlerini sergileyerek kayınvalidelerden ve sunucu Aslı Hünel’den yüksek puan almak için mücadele etti. Günün menüsünde yer alan Zümrüt mantı, yarışmacıların hünerlerini ortaya koyduğu tariflerden biri oldu. Birbirinden iddialı tabakların hazırlandığı bölümde puanlama heyecanı yaşanırken izleyiciler de günün sonunda oluşan sıralamayı merak etmeye başladı. Peki, Gelinim Mutfakta’da 20 Ekim Salı günü kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı ve günün puan tablosu nasıl şekillendi?

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HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 20 Ekim günün birincisi ve puan durumu Gelinim Mutfakta yarışmasının 20 Ekim Salı günü yayınlanan bölümünde gelinler Zümrüt mantı hazırlayarak yarıştı ve günün birincisi Almeda oldu. Günün menüsünde yer alan yemek Zümrüt mantı oldu. Yarışmacılar kayınvalidelerden ve sunucu Aslı Hünel'den puan aldı. Almeda 16 puan alarak günün en yüksek puanına ulaştı ve çeyrek altını kazandı. Günün puan durumunda Tuğba 15 puanla ikinci, Beyza 14 puanla üçüncü, Cemile ise 10 puanla dördüncü sırada yer aldı.

GELİNİM MUTFAKTA 20 EKİM GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta’nın 20 Ekim Salı günü yayınlanan bölümünde gelinler, Zümrüt mantı hazırlayarak en yüksek puanı almak için yarıştı. Kayınvalidelerin ve sunucu Aslı Hünel’in verdiği puanların ardından günün sıralaması belli oldu. Rakiplerini geride bırakarak günün en yüksek puanına ulaşan Almeda, çeyrek altını kazanan isim oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 20 EKİM PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta’nın 20 Ekim Salı günü yayınlanan bölümünde gelinlerin aldığı puanlar belli oldu. Zümrüt mantı için yapılan değerlendirmelerin ardından yarışmacıların gün sonundaki sıralaması şöyle oluştu:

Almeda: 16 puan

Tuğba: 15 puan

Beyza: 14 puan

Cemile: 10 puan

Almeda, 16 puanla günün en yüksek puanını alarak çeyrek altını kazandı. Tuğba ikinci, Beyza üçüncü, Cemile ise dördüncü sırada yer aldı.

GELİNİM MUTFAKTA’DA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta’nın 20 Ekim Salı günü yayınlanan bölümünde günün en yüksek puanını alan yarışmacı, çeyrek altının da sahibi oldu. Zümrüt mantı hazırlayarak mutfaktaki hünerlerini sergileyen gelinler, kayınvalidelerin ve sunucu Aslı Hünel’in değerlendirmelerinden yüksek puan alabilmek için mücadele etti.

Böylece 20 Ekim Salı gününün kazananı Almeda oldu. Yarışmacıların aldığı puanlar, haftanın ilerleyen günlerinde oluşacak sıralama açısından da önem taşıyor. Gelinim Mutfakta’da gelinler, hafta boyunca hem günlük ödüller hem de haftanın büyük ödülü için mücadele etmeyi sürdürüyor.