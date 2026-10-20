Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 20 Ekim günün birincisi ve puan durumu

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İstanbul
Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, 20 Ekim Salı günü yeni bölümüyle izleyicilerle buluştu. Haftanın ikinci gününde gelinler, mutfaktaki hünerlerini sergileyerek kayınvalidelerden ve sunucu Aslı Hünel’den yüksek puan almak için mücadele etti. Günün menüsünde yer alan Zümrüt mantı, yarışmacıların hünerlerini ortaya koyduğu tariflerden biri oldu. Birbirinden iddialı tabakların hazırlandığı bölümde puanlama heyecanı yaşanırken izleyiciler de günün sonunda oluşan sıralamayı merak etmeye başladı. Peki, Gelinim Mutfakta’da 20 Ekim Salı günü kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı ve günün puan tablosu nasıl şekillendi?
Gelinim Mutfakta’nın 20 Ekim Salı günü yayınlanan bölümünde gelinler, Zümrüt mantı hazırlayarak en yüksek puanı almak için yarıştı. Kayınvalidelerin ve sunucu Aslı Hünel’in verdiği puanların ardından günün sıralaması belli oldu. Rakiplerini geride bırakarak günün en yüksek puanına ulaşan Almeda, çeyrek altını kazanan isim oldu.
Gelinim Mutfakta’nın 20 Ekim Salı günü yayınlanan bölümünde gelinlerin aldığı puanlar belli oldu. Zümrüt mantı için yapılan değerlendirmelerin ardından yarışmacıların gün sonundaki sıralaması şöyle oluştu:
Almeda, 16 puanla günün en yüksek puanını alarak çeyrek altını kazandı. Tuğba ikinci, Beyza üçüncü, Cemile ise dördüncü sırada yer aldı.
Gelinim Mutfakta’nın 20 Ekim Salı günü yayınlanan bölümünde günün en yüksek puanını alan yarışmacı, çeyrek altının da sahibi oldu. Zümrüt mantı hazırlayarak mutfaktaki hünerlerini sergileyen gelinler, kayınvalidelerin ve sunucu Aslı Hünel’in değerlendirmelerinden yüksek puan alabilmek için mücadele etti.
Böylece 20 Ekim Salı gününün kazananı Almeda oldu. Yarışmacıların aldığı puanlar, haftanın ilerleyen günlerinde oluşacak sıralama açısından da önem taşıyor. Gelinim Mutfakta’da gelinler, hafta boyunca hem günlük ödüller hem de haftanın büyük ödülü için mücadele etmeyi sürdürüyor.