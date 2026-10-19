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Medya
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 17:39
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 17:39

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 19 Ekim 2026 puan durumu

Gelinim Mutfakta’da 19 Ekim 2026 Pazartesi günü günün birincisi belli oldu. Haftanın ilk bölümünde Tavuklu Cariye Kebabı hazırlayan gelinler, çeyrek altını kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Gün sonunda açıklanan puanlarla rakiplerini geride bırakan Cemile, 17 puan alarak günün birincisi oldu ve haftanın ilk çeyrek altınını kazandı. Peki Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? İşte 19 Ekim 2026 puan durumu.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 19 Ekim 2026 puan durumu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 17:39
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 17:39

Kanal D ekranlarında yayınlanan ’da yeni haftanın ilk gününde heyecan dolu anlar yaşandı. Geçtiğimiz haftayı galibiyetle tamamlayan , ve ’nın yanı sıra yarışmaya yeni katılan Almeda da birincilik için yarıştı. Tavuklu Cariye Kebabı’nın değerlendirilmesinin ardından puanlar açıklandı. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? İşte 19 Ekim 2026 puan durumu.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta’nın 19 Ekim 2026 tarihli bölümünde günün birincisi Cemile oldu. Hazırladığı Tavuklu Cariye Kebabı ile değerlendirmede öne çıkan Cemile, toplam 17 puana ulaşarak rakiplerini geride bıraktı.

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 19 Ekim 2026 puan durumu

Haftanın ilk gününde en yüksek puanı alan Cemile, günün çeyrek altınını da kazandı. Tuğba 16 puanla ikinci sırada yer alırken Beyza 14, Almeda ise 13 puan topladı.

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 19 Ekim 2026 puan durumu

19 EKİM 2026 GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinlerin hazırladığı yemeklerin puanlanmasının ardından günün sıralaması netleşti. Cemile birincilik koltuğuna otururken yarışmacıların aldığı puanlar şöyle sıralandı:

•    Cemile: 17 puan — Günün birincisi ve çeyrek altın kazananı
•    Tuğba: 16 puan
•    Beyza: 14 puan
•    Almeda: 13 puan

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 19 Ekim 2026 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

19 Ekim Pazartesi günü çeyrek altını kazanan yarışmacı Cemile oldu. 17 puanla rakiplerini geride bırakan yarışmacı, yeni haftaya önemli bir avantajla başladı.

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 19 Ekim 2026 puan durumu

Günün puan tablosunda Cemile ile Tuğba arasındaki farkın yalnızca 1 puan olması, yarışmadaki rekabetin ne kadar yakın geçtiğini gösterdi. Haftanın ilerleyen günlerinde sıralamanın değişip değişmeyeceği ve diğer gelinlerin çeyrek altın mücadelesinde nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor.
 

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ETİKETLER
#tuğba
#beyza
#gelinim mutfakta
#Cemile
#Almeda
#Medya
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