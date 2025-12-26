Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız kimdir, gözaltına mı alındı? Fatih Kulaksız neden gözaltına alındı?

Futbolda bahis soruşturması kapsamıdna 14’ü futbolcu toplam 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen isimler arasında Galatasaray’ın eski yöneticisi Erden Timur ve Süper Lig’de yer alan Eyüpspor’da aktif olarak asbaşkanlık görevini üstlenen Fatih Kulaksız’da yer aldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada operasyonların MASAK raporları, yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda şüphelilerden elde edilen dijital eşyaların incelenmesi sonucunda tespit edildiği ifade edildi. Fatih Kulaksız gözaltı kararının ardından gündeme geldi. Peki Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız neden gözaltına alındı? İşte, hayatı ve kariyeri…

EYÜPSPOR ASBAŞKANI FATİH KULAKSIZ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı operasyonlarda futbolda bahis soruşturmasında gözaltılar devam ediyor. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınırken Eyüpspor Başkanı Fatih Kulaksız’da bu isimler arasında yer aldı.

FATİH KULAKSIZ KİMDİR?

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor’da Asbaşkanlık görevi yürüten Fatih Kulaksız 1986 yılında Rize’de dünyaya geldi.

Futbol kariyerine Çaykur Rizespor’da başlayan Fatih Kulaksız, Eyüpspor, Ümraniyespor, Eyüp Şafak Spor, İstanbul Rize Spor, Gürpınarspor ve Haliçspor gibi takımların formasını terletti.

2014-2015 sezonunda Topçular Spor Kulübü’nde hem futbolcu hem de başkan olarak görev yaptı.

2018-2019 sezonunda ise Eyüpspor Asbaşkanı olarak görev almaya başladı.