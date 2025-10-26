Kanlaon Yanardağı'nda patlama: 2 km kül püskürttü

Kategoriler
Filipinler'in Negros Adası'nda bulunan Kanlaon Yanardağı'nda patlama yaşandı. Patlama sırasında yanardağdan yaklaşık 2 kilometre yüksekliğe kül püskürdüğü ve duman bulutunun kuzeydoğu yönüne sürüklendiği ifade edildi.
Yanardağ çevresindeki yerleşim yerlerinden "bir tahliyenin şimdilik gerekli görülmediği" bildirildi. Patlama sonrası bölgede "halk nezdinde artan huzursuzluğa" işaret eden 2. seviye alarm durumunun sürdüğü kaydedildi.
Filipinler, Pasifik'te "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan, depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay hattı üzerinde bulunuyor.