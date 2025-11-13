Çocuklarıyla kaza geçiren Özgü Namal yaşananları anlattı: 10-15 dakika nefes alamadım

Dün sabah saatlerinde çocuklarıyla beraber sete gitmeye çalışan Özgü Namal, kaza geçirdi. Kazayı ufak sıyrıklarla atlayan oyuncu, bugün söz verdiği için bit etkinliğe katıldı. Kızıyla birlikte kameralara poz veren Özgü Namal, kaza anında nefessiz kaldığını ve çarptıkları aracın bir itfaiye aracı olduğunu sonradan fark ettiğini belirtti.

ÖZGÜ NAMAL'IN İKİ ÇOCUĞU VE ŞOFÖRÜ YARALANDI

Kıskanmak dizisinin başrol oyuncusu Özgü Namal, dün sabah saatlerinde Beykoz'da çocukları ve şoförüyle birlikte sete giderken trafik kazası geçirdi. Kazada aracı kullanılamaz hale gelen Özgü Namal, iki çocuğu ve şoförü hafif şekilde yaralandı.

ÖZGÜ NAMAL: NEFESSİZ KALDIM

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kazanın ardından bugün katıldığı etkinlikte konuşan ünlü oyuncu, emniyet kemerinin öneminden bahsetti.

Çocuklarının çok korktuğunu belirten Özgü Namal, "Biz viraja yavaş girdik. Arkadaşlar sanırım virajı alamadılar. Çocuklar çok korktu. Allah korudu. Kaburgadaki sıkışmadan dolayı 10-15 dakika nefessiz kaldım. Çok çok iyiyiz. Emniyet kemeri bağlıydı. Kemer bağlı olmasaydı ve hızlı gidiyor olsaydık bugün muhtemelen çok daha büyük bir kaza meydana gelirdi." dedi.