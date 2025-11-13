Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Çocuklarıyla kaza geçiren Özgü Namal yaşananları anlattı: 10-15 dakika nefes alamadım

Kıskanmak dizisinde yer alan Özgü Namal, dün sete giderken çocuklarıyla beraber trafik kazası geçirdi. Emniyet kemerinin takılı olmasının hayatlarını kurtardığını belirten Özgü Namal, "Kaburgadaki sıkışmadan dolayı 10-15 dakika nefessiz kaldım" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2025
saat ikonu 17:17
|
GÜNCELLEME:
13.11.2025
saat ikonu 17:17

Dün sabah saatlerinde çocuklarıyla beraber sete gitmeye çalışan , kaza geçirdi. Kazayı ufak sıyrıklarla atlayan oyuncu, bugün söz verdiği için bit etkinliğe katıldı. Kızıyla birlikte kameralara poz veren Özgü Namal, kaza anında nefessiz kaldığını ve çarptıkları aracın bir itfaiye aracı olduğunu sonradan fark ettiğini belirtti.

ÖZGÜ NAMAL'IN İKİ ÇOCUĞU VE ŞOFÖRÜ YARALANDI

Kıskanmak dizisinin başrol oyuncusu Özgü Namal, dün sabah saatlerinde Beykoz'da ve şoförüyle birlikte sete giderken geçirdi. Kazada aracı kullanılamaz hale gelen Özgü Namal, iki çocuğu ve şoförü hafif şekilde yaralandı.

Çocuklarıyla kaza geçiren Özgü Namal yaşananları anlattı: 10-15 dakika nefes alamadım

ÖZGÜ NAMAL: NEFESSİZ KALDIM

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kazanın ardından bugün katıldığı etkinlikte konuşan ünlü oyuncu, emniyet kemerinin öneminden bahsetti.

Çocuklarıyla kaza geçiren Özgü Namal yaşananları anlattı: 10-15 dakika nefes alamadım

Çocuklarının çok korktuğunu belirten Özgü Namal, "Biz viraja yavaş girdik. Arkadaşlar sanırım virajı alamadılar. Çocuklar çok korktu. Allah korudu. Kaburgadaki sıkışmadan dolayı 10-15 dakika nefessiz kaldım. Çok çok iyiyiz. Emniyet kemeri bağlıydı. Kemer bağlı olmasaydı ve hızlı gidiyor olsaydık bugün muhtemelen çok daha büyük bir kaza meydana gelirdi." dedi.

Çocuklarıyla kaza geçiren Özgü Namal yaşananları anlattı: 10-15 dakika nefes alamadım
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Işın Karaca sahnede düştü! Son sağlık durumu sevenlerini üzdü
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mehmet Ali Erbil servetini açıkladı: Torunlarıma yetecek kadar param var
ETİKETLER
#trafik kazası
#özgü namal
#çocukları
#Şehirlere Gelebilir
#Emniyet Kemeri Yaralanma
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.