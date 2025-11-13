Işın Karaca sahnede düştü! Son sağlık durumu sevenlerini üzdü

Urla’daki yeni düzeninden sık sık paylaşım yapan şarkıcı Işın Karaca, Antalya konseri öncesi yaşadığı kaza sonucu ayağını alçıda buldu. Yapılan kontrollerde ayak bileğinde zorlanma tespit edilen Karaca, son sağlık durumunu ise sosyal medyadan duyurdu.

SAHNEDE DÜŞEN IŞIN KARACA GÖZÜNÜ HASTANEDE AÇTI

Antalya'da konser veren Işın Karaca, talihsiz bir kaza geçirdi. İkinci kez sahnede kaza geçiren Işın Karaca, bu sefer kolay atlamadı. Bir önceki kazasında ayak bileğini inciten Işın Karaca'nın, bu sefer geçirdiği kaza sonrası bacağını alçıda buldu.

Konser için Antalya'ya uçan Karaca talihsiz bir kaza geçirdi. Yapılan kontrollerde ayak bileğinde zorlanma tespit edildi ve ayağı alçıya alındı.

IŞIN KARACA 31 KİLO VERDİ, BAMBAŞKA BİR GÖRÜNÜME KAVUŞTU

Beslenme alışkanlıklarını tamamen değiştirdiğini belirten Işın Karaca, temmuz ayında 24 kilo verdiğini, daha sonra 7 kilo daha vererek toplamda 31 kiloya ulaştığını açıklamıştı. Işın Karaca'nın son haline ise beğeni yağdı.