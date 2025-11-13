Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Işın Karaca sahnede düştü! Son sağlık durumu sevenlerini üzdü

Bir süredir ailesiyle beraber İzmir'de yaşayan şarkıcı Işın Karaca, sahnede düştü. Verdiği kilolarla adından sıkça söz ettiren Işın Karaca, daha önce incittiği ayak bileğinin üzerine ikinci kez düşünce bacağını alçıda buldu.

Haberi Paylaş
Işın Karaca sahnede düştü! Son sağlık durumu sevenlerini üzdü
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2025
saat ikonu 16:35
|
GÜNCELLEME:
13.11.2025
saat ikonu 16:35

Urla’daki yeni düzeninden sık sık paylaşım yapan şarkıcı , konseri öncesi yaşadığı sonucu ayağını alçıda buldu. Yapılan kontrollerde ayak bileğinde zorlanma tespit edilen Karaca, son sağlık durumunu ise sosyal medyadan duyurdu.

SAHNEDE DÜŞEN IŞIN KARACA GÖZÜNÜ HASTANEDE AÇTI

Antalya'da veren Işın Karaca, talihsiz bir kaza geçirdi. İkinci kez sahnede kaza geçiren Işın Karaca, bu sefer kolay atlamadı. Bir önceki kazasında ayak bileğini inciten Işın Karaca'nın, bu sefer geçirdiği kaza sonrası bacağını alçıda buldu.

Işın Karaca sahnede düştü! Son sağlık durumu sevenlerini üzdü

Konser için Antalya'ya uçan Karaca talihsiz bir kaza geçirdi. Yapılan kontrollerde ayak bileğinde zorlanma tespit edildi ve ayağı alçıya alındı.

Işın Karaca sahnede düştü! Son sağlık durumu sevenlerini üzdü

IŞIN KARACA 31 KİLO VERDİ, BAMBAŞKA BİR GÖRÜNÜME KAVUŞTU

Beslenme alışkanlıklarını tamamen değiştirdiğini belirten Işın Karaca, temmuz ayında 24 kilo verdiğini, daha sonra 7 kilo daha vererek toplamda 31 kiloya ulaştığını açıklamıştı. Işın Karaca'nın son haline ise beğeni yağdı.

Işın Karaca sahnede düştü! Son sağlık durumu sevenlerini üzdü
ETİKETLER
#kaza
#antalya
#konser
#ışın karaca
#Ayak Bileği
#Alçı
#Magazin
