Fatih Ürek yaşam savaşı verirken, hastanede miras kavgası mı çıktı? İlk açıklama menajerinden geldi

Evinde kalp krizi geçiren Fatih Ürek'in 20 dakika boyunca kalbinin durduğu ve uzun süren müdahalenin ardından hayata döndürülmüştü. Nihat Doğan Söylemezsem Olmaz programında yoğun bakımda tedavi altında olan Fatih Ürek'in ailesi hakkında çok konuşulacak iddialarda bulundu.

NİHAT DOĞAN: FATİH ÜREK'İN AİLESİ MİRAS KAVGASINA DÜŞTÜ

Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Nihat Doğan, “Fatih Ürek’in menajeri arada açıklama yapıyor bir şeyleri toparlamak için ama net bir bilgi aldım. Fatih Ürek’in aile içinde bir miras kavgası var. Fatih’e artık hastanede ailesi bakıyor; ablası, kardeşi. Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken, bazıları paranın peşine düşmüş.” diyerek çok konuşulacak iddialarda bulundu.

"FATİH ÜREK'İN YAKIN ARKADAŞI AYŞE KAZANCI DA KASADAKİ DEĞERLİ EŞYALARI KORUMUŞ"

Nihat Doğan ayrıca, sanatçının yakın dostu Ayşe Kazancı hakkında da konuştu. Kazancı’nın Ürek’in evine giderek kasadaki değerli eşyaları güvence altına aldığını belirten Doğan, “Fatih Ürek’in çok yakın dostu Ayşe Kazancı, evine gidip kasadaki mücevherleri tek tek kameraya çekmiş ve evine götürmüş. Aileden biri eve girip çalmasın diye yapmış. Çok dürüst bir insan.” dedi.

ÖZGÜR ARAS, FATİH ÜREK İDDİALARINI YALANLADI

Ortaya atılan iddiaların ardından Fatih Ürek’in menajeri Özgür Aras, "Basına yansıyan ve gerçeklikle hiçbir ilgisi olmayan hatta gerçek olmadığını vurguladığımız için eleştirildiğim başta miras kavgası ve zayıflama ilaçları ve bunun türevi onlarca asılsız haberle muhatap olduğumuz bu dönemde kötü kalplilerin dışa vurumu olan çirkinliklerine vesile olmamanızı istiyorum" dedi.