Kızlarını görmeye Arjantin'e giden Mauro Icardi'ye "Türkiye'ye dönemez" maddesi şoku!

Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara ile iki kızının velayeti konusunda sürekli karşı karşıya kalıyor. Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi, kızlarını görmek için Arjantin'e gidince başına gelmeyen kalmadı. Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara'nın önüne koyduğu engelle karşı karşıya kaldı.

MAURO ICARDI, 150 GÜN SONRA KIZLARIYLA BULUŞTU

Nara, sosyal medya paylaşımlarıyla Icardi'yi çocuklarına karşı ilgisiz, sorumluluklarını yerine getirmeyen bir baba olarak nitelendirmiş ve Icardi’nin nişanlısı China Suárez’in ise futbolcunun kızlarıyla bir araya gelmesini engellediği iddia etmişti.

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, kızları Francesca ve Isabella ile tam 150 gün sonra buluştu. Bu olay, yargı kararıyla gerçekleştirildi ve Icardi'nin avukatı Elba Marcovecchio tarafından 'harika' ve 'çok özel bir an' olarak açıklandı.

MAURO ICARDI'YE WANDA NARA'DAN "TÜRKİYE'YE DÖNEMEZ ŞARTI"

Icardi'nin 152 bin 509 dolarlık çocuk desteği borcunu ödemeden Arjantin'i terk etmesini önlemek için Wanda Nara tarafından bir belge sunulduğu ve yurt dışı yasağı konmasının istendiği ifade edildi.

Golcü oyuncunun avukatı Elba Marcovecchio ise "Icardi'nin evi, teminat olarak gösterildi. Ödeme yapılmaması durumunda haciz uygulanabilir. Adalet sisteminin belirlediği şartlar yerine getirildiği sürece Mauro, Türkiye'ye dönebilir." diyerek iddialara cevap verdi.