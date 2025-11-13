Mehmet Ali Erbil servetini açıkladı: Torunlarıma yetecek kadar param var

Geçtiğimiz aylarda Gülseren Ceylan ile evlenen Mehmet Ali Erbil, son olarak maddi sıkıntılar çektiği iddialarına da açıklık getirdi. İddiaları yalanlayan Mehmet Ali Erbil, sadece oturduğu evin fiyatının 10 milyon dolar olduğunu açıkladı.

MEHMET ALİ ERBİL SERVETİNİ AÇIKLADI

Bir süredir hem özel hayatı hem de 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan ile yaptığı evlilik nedeniyle magazinin gündeminden düşmeyen Mehmet Ali Erbil, ekonomik sıkıntı çektiği iddialarına da cevap verdi. Son dönemde ekonomik sıkıntılar çektiği iddiaları üzerine konuşan ünlü şovmen, Enver Aysever'in YouTube yayınında yaptığı açıklamada, "Hiç çalışmasam da torunlarıma yetecek kadar servetim var." dedi.

MEHMET ALİ ERBİL: OTURDUĞUM EV 10 MİLYON DOLAR

Ekonomik zorluk çektiğini iddialarını yalanlayan Mehmet Ali Erbil, sahip olduğu gayrimenkuller üzerinden örnek vererek "Şu anda oturduğum ev bile 10 milyon dolar eder. Eski eşlerime verdiğim evlerin toplamı da 10 milyon dolar eder." Erbil, kumarda büyük kayıplar yaşadığı yönündeki söylentilere de karşı çıkarak, "Kumarda varımı yoğumu kaybetmedim. Çocuğumun, çoluğumun, torunlarımın geleceğini garanti altına aldım. Eğitimleri için yatırım yaptım." diye konuştu.