Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman oynanacak? Süper Lig’de milli ara

Trendyol Süper Lig'de oynanacak olan Galatasaray Gençlerbirliği maçının ne zaman oynanacağı belli oldu.
Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan müsabakanın tarihi 22 Kasım olarak belirlendi. Karşılaşma 20.00'de başlarken RAMS Park'ta oynanacak.
Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan GS Gençlerbirliği maçı için bekleyiş devam ediyor. İlk mağlubiyetini Kocaelispor'a karşı alan GS, rakibi ile 22 Kasım 2025 saat 20.00'de karşılaşacak. Karşılaşma Galatasaray'ın evinde oynanacak.
Galatasaray: Uğurcan; Jakobs, Davinson, Abdülkerim, Sallai; Lemina, Torreira, Sara; Sane, Barış, Osimhen
Gençlerbirliği: Velho; Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson; Oğulcan, Dele-Bashiru, Koita; Gökhan, Franco, Niang