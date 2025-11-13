Polisten kaçtı, fayanstan kaçamadı! Ayağı takılan şüpheli kıskıvrak yakalandı

Adapazarı şehir merkezinde bir şüpheli polis ekiplerinden kaçmaya başladı. Güvenlik güçlerinin “Dur” ihtarına aldırış etmeyen şüpheli daha hızlanarak kaçmaya başladı. Ancak Katlı Pazar alanına girerek izini kaybettirmek isteyen şüpheli yol üzerindeki kırık fayansa takılıp düştü. Şahıs düşerek zaman kaybederken olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşananlara tanık olan Mehmet Altun, "Ben burada çalışırken bir anda kovalamaca yaşandı. Şüpheli gelirken ayağı takıldı. Sivil ekipler de kaçan kişiyi yakaladı, sonra ortalık karıştı" dedi.