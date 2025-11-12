Garda şüpheli çanta paniği! Büyük bir gürültüyle patlatıldı

Gaziantep'te İstasyon Meydanı'na şüpheli bir şahıs tarafından bırakılan çanta, paniğe neden oldu. Geniş güvenlik önlemleri sonrası bomba imha uzmanlarının fünye ile patlattığı çantadan kişisel eşyalar çıktı.



Olay, Şehitkamil ilçesinde Gaziantep Gar İstasyon Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, garın önüne gelen bir şahıs, çeşitli sloganlar attıktan sonra sırtındaki çantayı meydana bırakarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çantanın bulunduğu alanı güvenlik şeridine alarak durumu bomba imha uzmanı ekiplerine bildirdi.





ŞÜPHELİ ÇANTA BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE PATLATILDI

Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, sinyal kesici cihaz ile tedbir aldıktan sonra şüpheli çantayı fünye ile uzaktan patlattı. Büyük bir gürültüyle patlayan ve patlama anları kameraya yansıyan çantadan kıyafet çaydanlık ve bir takım kişisel eşyalar çıktı.



Çantayı bırakarak kaçan şahsı yakalama ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.