14°
 Ümit Buget

Bakan Uraloğlu, Gürcistan Altyapı Bakanı Sokhadze ile görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gürcistan Altyapı Bakanı Revaz Sokhadze ile görüşmesinde mevkidaşının taziye dileklerini kabul ettiğini ve iki ülke arasında altyapı işbirliklerinin görüşüldüğünü ifade etti.

Bakan Uraloğlu, Gürcistan Altyapı Bakanı Sokhadze ile görüştü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.11.2025
17:25
|
GÜNCELLEME:
13.11.2025
17:35

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Altyapı Bakanı Revaz Sokhadze görüştü. Bakan Uraloğlu, “20 vatan evladımızın şehit düştüğü elim dolayısıyla ülkemize taziyelerini ileten Sayın Bakana ve Gürcistan makamlarına, gösterdikleri hassasiyet ve destekleri için teşekkür ediyorum. Bu vesileyle aziz milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum” dedi

Bakan Uraloğlu, Gürcistan Altyapı Bakanı Sokhadze ile görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gürcistan Altyapı Bakanı Revaz Sokhadze ve beraberindeki heyet ile görüşme gerçekleştirdi. Azerbaycan–Gürcistan sınırında düşen ve 20 personelin şehit olduğu askeri kargo uçağı kazasına ilişkin Gürcistan Bakanı Sokhadze’nin taziye dileklerini kabul etti. Bakan Sokhadze, son yaşanan trajik uçak kazasından dolayı duyduğu üzüntüyü ve ile bu konuda tam bir içinde olduklarını söyledi.

Bakan Uraloğlu, "20 vatan evladımızın şehit düştüğü elim uçak kazası dolayısıyla ülkemize taziyelerini ileten Sayın Bakana ve Gürcistan makamlarına, gösterdikleri hassasiyet ve destekleri için teşekkür ediyorum. Bu vesileyle aziz milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum.” dedi.

Bakan Uraloğlu, toplantıda Türkiye ve Gürcistan’ın, sadece komşu ülkeler değil, aynı zamanda Avrupa ile Asya arasındaki ulaşım ağlarında tamamlayıcı ve kilit roller üstlenen iki stratejik ortak olduğunu dile getirdi. Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin, Gürcistan’ın en büyük ticaret ortağı hâline geldiğini ve bundan dolayı duydukları memnuniyeti ifade etti.

Bakan Uraloğlu, Gürcistan Altyapı Bakanı Sokhadze ile görüştü

'ÖNEMLİ PROJELER HAYATA GEÇİRİLDİ'

Bölgede ortak bir refah ve istikrar alanı oluşturulması hedefi doğrultusunda Türkiye’nin, bölgesel iş birliğine ve kalkınma projelerinin geliştirilmesine önem verdiğini dile getiren Bakan Uraloğlu, “Ülkelerimiz arasındaki iş birliği ile Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı gibi önemli projeler hayata geçirildi.” dedi.

Bakan Uraloğlu, Asya ve Avrupa’yı önemli geçişlerle birbirine bağladıklarını belirterek Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü, 1915 Çanakkale Köprüsünü, Avrasya Tüneli’ni ve Marmaray’ı hayata geçirdiklerini söyledi. Uraloğlu, önceki köprülerle beraber toplam 6 noktadan Asya ve Avrupa’nın kara bağlantısı olduğunu vurguladı.

Bakan Uraloğlu, Gürcistan Altyapı Bakanı Sokhadze ile görüştü

'POTANSİYELİ ARTIRMAK İSTİYORUZ'

Bakan Uraloğlu, “Bakü-Tiflis-Kars hattının potansiyelini artırmak için Gürcistan’daki Ahılkelek istasyonu ile Kars Lojistik Merkezi arasında ray açıklığı uyumlu ikinci bir demiryolu hattı kurulmasının, yük akışını hızlandıracağını düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu, Gürcistan Altyapı Bakanı Sokhadze ile görüştü

Uluslararası sahada faaliyet gösteren Türk müteahhitlerinin bugüne kadar 137 ülkede 12 bin 461 proje ve yaklaşık 530 milyar dolarlık inşaat projesini başarıyla tamamladığını da sözlerine ekleyen Bakan Uraloğlu, “Dünya’nın en büyük 250 Müteahhiti listesinde 43 firmamız bulunmaktadır. Bu listede Çin’den sonra en fazla firması olan ülke Türkiye’dir. Dünyanın farklı coğrafyalarındaki nitelikli projelerde başarılarını, kalitelerini ve güvenirliklerini kanıtlamış olan müteahhitlerimiz bugüne kadar Gürcistan’da 5,6 milyar dolar değerinde toplam 304 proje üstlenmiştir.” açıklamasında bulundu.

Kara kutunun içindeki sır! Kargo uçağı Gürcistan sınırını geçince ne oldu? Simülasyon oluşturulacak
ETİKETLER
#Türkiye
#iş birliği
#uçak kazası
#diplomasi
#ulaştırma ve altyapı bakanlığı
#gürcistan
#Altyapı Projeleri
#Politika
