Meydanda uçan tekmeli kavga

Samsun'da Cumhuriyet Meydanı'nda uçan tekmeyle başlayan kavgayı polisin hızlı müdahalesi yatıştırdı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Samsun'un İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Kameralara yansıyan olayda bankta oturan bir kişiye aynı yaşlardaki bir başka şahıs yaklaşıp ‘uçan tekme' ile saldırdı. Tekmenin etkisiyle kısa süreli dengesini kaybeden kişi, ayağa kalkarak saldırgana karşılık verdi. Kavgada taraflar arasında tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Olaya ilk olarak çevredeki vatandaşlar ile meydanda görevli çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Polis ve vatandaşların araya girmesiyle kavga büyümeden önlendi. "Uçan tekme" ile saldırıyı başlattığı belirtilen kişi, ekipler tarafından olay yerinden uzaklaştırılarak sakinleştirildi.