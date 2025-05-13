Kumpirden zehirlenip yaşamını yitirmişti! İşletmeciye istenen ceza belli oldu

Bir aile yemeği, geri dönüşü olmayan bir trajediye dönüştü. Kumpir yedikten sonra fenalaşan anne, iki gün sonra evinin banyosunda ölü bulundu. Sansasyon uyandıran olay sonrası soruşturmada kumpirciye istenen ceza belli oldu.

İzmir’in Buca ilçesinde bir kumpirciden yedikten sonra gıda zehirlenmesi yaşayan Servet Polat’ın yaşamını yitirmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet Başsavcılığı, kumpiri satan iş yeri sahibi N.D. hakkında taksirle ölüme neden olma ve bozulmuş gıda ticareti suçlarından toplamda 20 yıla kadar hapis cezası talep etti.

KUMPİR YEDİKTEN SONRA AİLE FENALAŞTI

28 Aralık’ta Buca’nın Forbes Caddesi’nde bulunan bir kumpircide meydana gelen olayda kumpir alan Bahar Zeyrek, annesi Servet Polat ve 11 yaşındaki oğlu Gökhan Zeyrek bir süre sonra kusma ve ishal şikayetleriyle Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Tedavilerinin ardından taburcu edilen aile üyelerinden Servet Polat, iki gün sonra evinin banyosunda ölü bulundu. Aile, yaşananların ardından işletme hakkında suç duyurusunda bulundu.

KUMPİRCİYE 20 YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş yeri sahibi N.D., çıkarıldığı mahkemece taksirle ölüme sebebiyet verme suçlamasıyla tutuklandı.

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu’nun hazırladığı raporda, Servet Polat’ın ölümünün gıda zehirlenmesine bağlı olarak gerçekleştiği ifade edildi. Aynı şekilde, Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Gıda Kontrol Laboratuvarı’nın analiz raporunda, işletmeden alınan kumpir örneğinde Salmonella bakterisi tespit edildi.

Yapılan tespitler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli N.D. hakkında hem Servet Polat’ın ölümüne hem de diğer aile bireylerinin zehirlenmesine yol açtığı gerekçesiyle iki ayrı suçtan İzmir Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. N.D.'nin, “Taksirle ölüme neden olma” suçundan 15 yıla, “Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti” suçundan ise 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.