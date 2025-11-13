Almanya'nın kalbine Filistin bayrağı dikildi! Filistinli öğrencilerden tarihi kapıda protesto

İsrail karşıtları Almanya'nın kalbi, başkent Berlin'de bir araya geldi. Filistin'e destek gösterisi düzenleyen grup, kentin sembolu olan Brandenburg Kapısı'na tırmanan Filistinli göstericiler, Filistin bayrağı açtı.

Filistinli öğrenciler aynı zamanda tarihi kapıya "Bir daha asla soykırım-Filistin'e özgürlük" yazan yaklaşık 50 metre uzunluğunda pankart açtı. Meşale de yakan öğrenciler, özel dağcılık eğitimli polisler, itfaiye ve cankurtaran eşliğinde kapıdan indirildi.

BAYRAK VE PANKART HIZLICA İNDİRİLDİ

Gösteriye katılan toplamda 6 kişinin gözaltına alındığını açıklayan Berlin polisi, pankart ve Filstin bayrağını kapıdan indirdi. Öte yandan polis olayla ilgili soruşturma başlattı.