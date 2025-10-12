Menü Kapat
 Ali Osman Polat

Berlin’de 16 bin kişi Filistin’e destek gösterisinde buluştu

Almanya’nın başkenti Berlin’de 16 bin kişi, ‘Gazze için Birlik’ çağrısıyla Filistin’e özgürlük ve adalet talebiyle yürüdü; 36 kişi gözaltına alındı.

’de, 12 Ekim 2025’te, -Hamas ateşkesi sonrası yaklaşık 16 bin kişi Brandenburg Kapısı önünde toplandı. Göstericiler, bayrakları ve pankartlarla ’ye destek sloganları attı. Konuşmalarda, Gazze’deki sivil ölümlere ve İsrail’in sağlık çalışanları, gazeteciler ve yardım görevlilerine yönelik eylemlerine tepki gösterildi. ’nın İsrail’e silah sevkiyatına eleştiriler yükseldi.

KÜBRA ÇINAR’DAN DUYGUSAL KONUŞMA

Küresel Sumud Filosu’ndan Kübra Çınar, İsrail güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğunu, su, yiyecek ve ilaç vermediğini anlattı: “Filistin ve Gazze’nin yanında durmaya devam edeceğiz.” Yürüyüş, Federal Meclis ve Başbakanlık önünden geçti; göstericiler “İsrail bombalıyor, Almanya finanse ediyor” ve “Soykırımı durdurun” pankartları taşıdı.

POLİS MÜDAHALESİ VE GÖZALTILAR YAŞANDI

Polis, yasak sloganlar nedeniyle göstericileri sık sık durdurdu. Organizatörler, 10 yaşındaki bir çocuğun da aralarında bulunduğu 36 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Göstericiler, cep telefonlarının ışıklarını açarak “Gazze’ye ışık olalım” mesajı verdi. Yürüyüş, 6 saat sonunda Alexander Meydanı yakınında sona erdi.

