Yedikleri midye kokoreç ölüme götürdü! Acılı ailenin son görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Beşiktaş'ta yedikleri midye ve kokoreç sonrası Fatih'te kaldıkları otelde fenalaşarak hastaneye kaldırılan aileden anne ve çocuklar hayatını kaybetti, baba ise entübe edildi. Mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile hastaneye gelen Böcek ailesinin hastanedeki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde anne Çiğdem Böcek, baba Servet böcek ve 2 çocuğuyla birlikte hastaneye girdikleri, daha sonra babanın telefonda konuştuğu, anne ve çocukların oturma alanında bekledikleri görülüyor.