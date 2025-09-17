Nihal Candan'ın annesi küçük kızını ablasının mezarına götürdü! Sözleri yürek yaktı

Dolandırıcılık suçundan cezaevine girdikten kısa bir süre sonra anoreksiya nervoza teşhisi sonrası tahliye edilen Nihal Candan, 21 Haziran'da hayatını kaybetti. Nihal Candan'ın annesi Umut Candan, küçük kızını alarak en büyük kızının mezarının başına gitti. Umut Candan paylaştığı karelerin altına sitem ederek, "Delirttiniz onu" dedi.

NİHAL CANDAN'IN ANNESİNDEN SİTEM DOLU SÖZLER

Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın annesi Umut Candan yaptığı son paylaşıma, "Nihalim, bu hayatı sevmekten başka ne yaptı da çocuğumu delirttiniz, onu yok ettiniz? Sadece ve sadece neşeli ve hayat doluydu. Kendi halinde, kimseye zararı yoktu. Rahatsız olduysanız, sevmediyseniz Instagram'da takip etmeseydiniz, izlemeseydiniz. Her şey sonuçta sizin elinizde değil miydi? Ünlü etmeseydiniz... Çocuğumla alıp veremediğiniz neydi? Sadece fesatlıktı. Çünkü onun gibi olmak istiyordunuz, olamıyordunuz. Kaçınız hem güzel, hem zeki, hem tahsilli, hem kariyerli, hem merhametli, hem vicdanlı, hem de ailesi tarafından sevilen biri?.. Zaten kendinizle derdiniz olmasaydı, inanın bizimle de olmazdı" notunu düştü.

Küçük kızı Su ile Nihal Candan'ın mezarı başına giden Umut Candan, "Kıskançlıktan kudurdukça tuşlara bastınız, kudurdukça tuşlara bastınız ve o lanet tuşları kuzuma silah olarak kullandınız. Sonunda da acımadan öldürdünüz. Psikolojik şiddet, en tehlikeli şiddet türüdür çünkü sinsidir. Açtığı yaraları gözle göremezsiniz. Ve ruh, farkında olmadan sürekli kan kaybeder ve sonunda dayanamaz, ölür. Tıpkı masum kuzum, güzel bebeğim Nihalim gibi... Hepinizi Allah’a havale ediyorum. Amin" dedi.

NİHAL CANDAN'IN ANNESİNE ATTIĞI SON MESAJ ORTAYA ÇIKTI

Bir magazin sayfası tarafından paylaşılan mesajlarda Nihal Candan’ın son mesajları ortaya çıktı. Nihal Candan'ın son attığı mesajda, "Ölürsem Bahar'ı da bırakırlar bunun haberini de yapabilirsin azıcık iyi olunca çıkan haberlere bak! Herkes rahatlar hiç yaşanmamış gibi yapmaktan başka şansım varmış gibi üstüme geliyorlar..." dedi.