Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Nilperi Şahinkaya ile Burak Deniz arasındaki davada karar çıktı

Geçtiğimiz günlerde annesi kaybeden ve zor günler geçiren oyuncu Nilperi Şahinkaya, 3 yıl önce meslektaşı Burak Deniz'e kendisine hakaret ettiği ve fiziksel saldırıda bulunduğu iddiasıyla açtığı davada karar çıktı. Burak Deniz tüm suçlardan beraat etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Nilperi Şahinkaya ile Burak Deniz arasındaki davada karar çıktı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.09.2025
saat ikonu 09:14
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
saat ikonu 09:23

Şahmeran dizisinin çekimleri nedeniyle 3 yıl önce Adana’da bulunan oyuncu , kendisi gibi oyuncu ve erkek arkadaşı Emre Yusufi ile bir otelin lobisinde etti. Nilperi Şahinkaya, Burak Deniz'in özür mesajı kabul etmedi ve soluğu mahkemede aldı. 3 yıl devam eden hakaret ve şiddet davasında karar çıktı.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA VE BURAK DENİZ DAVASINDA KARAR ÇIKTI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Burak Deniz’in hakkında meslektaşı Nilperi Şahinkaya’nın açtığı ve yıllardır devam eden davadan karar çıktı. Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında Burak Deniz’in Adana’da aynı masada bulunan Necmi Deniz'e hitaben aleni ortamda alenen hakaret ve tehdit, Nilperi Şahinkaya’ya hitaben de hakaret suçunu işlediği, ayrıca sanığın Necmi'ye yaralama kastıyla yumruk attığı ancak yumruğun isabet etmediği, böylece basit yaralamaya teşebbüs suçunu işlediği sabit olduğundan cezalandırılmasını talep etmişti.

Nilperi Şahinkaya ile Burak Deniz arasındaki davada karar çıktı

BURAK DENİZ TÜM SUÇLARDAN BERAAT ETTİ

Mahkeme hakkında kamu davası açılan Burak Deniz’in üzerine atılı suçları işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve yeterli delil bulunmamasını dikkate alınarak atılı suçların sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verdi. Nilperi Şahinkaya’nın temyize gideceği öğrenildi.

Nilperi Şahinkaya ile Burak Deniz arasındaki davada karar çıktı

BURAK DENİZ NİLPERİ ŞAHİNKAYA OLAYINDA ÖZÜR MESAJI YAYINLAMIŞTI

Burak Deniz yaşanan olay sonrası yayınladığı mesajda, ”Geçtiğimiz cuma gününden bu yana kamuoyunu meşgul eden ve birçok iddiaya sebebiyet veren konuyla ilgili açıklamamı bilginize sunarım. Adana Film Festivali nedeniyle bulunduğumuz otelde Nilperi Şahinkaya, erkek arkadaşı Emre Yusufi ve arkadaşı Deniz Akıncı ile yaşamış olduğum ve istemediğim şekilde arkadaşlarımı kırmamla sonuçlanan hadise nedeniyle tekrardan çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Şakalaşmak isterken dozajının kaçabileceğini düşünemediğim, oldukça tatsız geçen bir gecenin sabahında kendilerinden hemen ve bizzat özür dilemek için gerek menajerim aracılığıyla gerekse de kendim doğrudan iletişime geçmeye çalıştım ancak başarılı olamadım. Kamuoyu nezdinde yaşanan bu talihsiz olaydan ve topluma örnek teşkil etmeyen bu davranışımdan ötürü Nilperi Şahinkaya ve arkadaşlarından ayrıca o gece olaya tanık olan herkesten teker teker özür diliyor, kamuoyunu böyle bir konuyla meşgul ettiğim için de ne kadar üzgün olduğumu tekrar belirtmek istiyorum. Umarım bu kırgınlıklar en kısa zamanda son bulur.” sözleriyle Nilperi Şahinkaya'dan özür dilemişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İrem Sak'tan babasının ölüm yıl dönümünde duygusal mesaj!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın gelin olarak anılan Aleyna Dalveren zor günler geçiriyor! Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
ETİKETLER
#kavga
#burak deniz
#dava
#nilperi şahinkaya
#beraat
#Ydönüş
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.