Nilperi Şahinkaya ile Burak Deniz arasındaki davada karar çıktı

Şahmeran dizisinin çekimleri nedeniyle 3 yıl önce Adana’da bulunan oyuncu Burak Deniz, kendisi gibi oyuncu Nilperi Şahinkaya ve erkek arkadaşı Emre Yusufi ile bir otelin lobisinde kavga etti. Nilperi Şahinkaya, Burak Deniz'in özür mesajı kabul etmedi ve soluğu mahkemede aldı. 3 yıl devam eden hakaret ve şiddet davasında karar çıktı.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA VE BURAK DENİZ DAVASINDA KARAR ÇIKTI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Burak Deniz’in hakkında meslektaşı Nilperi Şahinkaya’nın açtığı ve yıllardır devam eden davadan karar çıktı. Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında Burak Deniz’in Adana’da aynı masada bulunan Necmi Deniz'e hitaben aleni ortamda alenen hakaret ve tehdit, Nilperi Şahinkaya’ya hitaben de hakaret suçunu işlediği, ayrıca sanığın Necmi'ye yaralama kastıyla yumruk attığı ancak yumruğun isabet etmediği, böylece basit yaralamaya teşebbüs suçunu işlediği sabit olduğundan cezalandırılmasını talep etmişti.

BURAK DENİZ TÜM SUÇLARDAN BERAAT ETTİ

Mahkeme hakkında kamu davası açılan Burak Deniz’in üzerine atılı suçları işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve yeterli delil bulunmamasını dikkate alınarak atılı suçların sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verdi. Nilperi Şahinkaya’nın temyize gideceği öğrenildi.

BURAK DENİZ NİLPERİ ŞAHİNKAYA OLAYINDA ÖZÜR MESAJI YAYINLAMIŞTI

Burak Deniz yaşanan olay sonrası yayınladığı mesajda, ”Geçtiğimiz cuma gününden bu yana kamuoyunu meşgul eden ve birçok iddiaya sebebiyet veren konuyla ilgili açıklamamı bilginize sunarım. Adana Film Festivali nedeniyle bulunduğumuz otelde Nilperi Şahinkaya, erkek arkadaşı Emre Yusufi ve arkadaşı Deniz Akıncı ile yaşamış olduğum ve istemediğim şekilde arkadaşlarımı kırmamla sonuçlanan hadise nedeniyle tekrardan çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Şakalaşmak isterken dozajının kaçabileceğini düşünemediğim, oldukça tatsız geçen bir gecenin sabahında kendilerinden hemen ve bizzat özür dilemek için gerek menajerim aracılığıyla gerekse de kendim doğrudan iletişime geçmeye çalıştım ancak başarılı olamadım. Kamuoyu nezdinde yaşanan bu talihsiz olaydan ve topluma örnek teşkil etmeyen bu davranışımdan ötürü Nilperi Şahinkaya ve arkadaşlarından ayrıca o gece olaya tanık olan herkesten teker teker özür diliyor, kamuoyunu böyle bir konuyla meşgul ettiğim için de ne kadar üzgün olduğumu tekrar belirtmek istiyorum. Umarım bu kırgınlıklar en kısa zamanda son bulur.” sözleriyle Nilperi Şahinkaya'dan özür dilemişti.