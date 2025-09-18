Burcu Özberk'e yapılan yorum tepki çekti! Hayranını kırmadı, sonra olanlar oldu

Son olarak Ruhun Duymaz dizisinde rol alan Burcu Özberk, bugün köpeğiyle birlikte yürüyüş yaparken bir hayranın isteğini kırmadı ve fotoğraf çekildi. Herkes fotoğrafı paylaşan kişinin yorumuna eleştiri yağdırdı.

BURCU ÖZBERK'A SOSYAL MEDYADAN YAPILANLAR PES DEDİRTTİ

Yürüyüş yaptığı sırada bir hayranının fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmeyen Burcu Özberk hakkında yapılan yorum ise tepki çekti. Ünlü oyuncunun hayranı olarak fotoğraf çektirmek isteyen kişi, tepki topladı.

Hayran, birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşırken altına, "Ama sen fotoğraflarda çok güzeldin. Benim aşkım bitti" dedi. Bu ifade kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve çok sayıda eleştiri aldı.

BURCU ÖZBERK HAKKINDA YAZILAN SÖZLERE TEPKİ YAĞDI

Pek çok kullanıcı, yapılan yorumu haksız ve saygısız buldu. Yorumlar arasında "İnsan sevdiği kişiyi bu şekilde küçük düşüremez" ve "Burcu Özberk'in hiçbir suçu yok, yorum yapan haksız" gibi ifadeler öne çıktı. Böylece ünlü oyuncu Özberk, hiçbir şekilde dahil olmadığı bir yorum üzerinden sosyal medyanın gündemine oturmuş oldu.