23°
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Burcu Özberk'e yapılan yorum tepki çekti! Hayranını kırmadı, sonra olanlar oldu

Burcu Özberk, köpeğiyle yürüyüş yaptığı sırada bir hayranının fotoğraf çektirme isteğini kırmadı. Ancak hayranın kareyi ''Sen fotoğraflarda çok güzeldin, benim aşkım bitti'' notuyla paylaşması sosyal medyada tepki çekti. Kullanıcılar yorumu yapan kişiye eleştiri yağdırdı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.09.2025
saat ikonu 14:37
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
saat ikonu 14:40

Son olarak Ruhun Duymaz dizisinde rol alan , bugün köpeğiyle birlikte yürüyüş yaparken bir hayranın isteğini kırmadı ve fotoğraf çekildi. Herkes fotoğrafı paylaşan kişinin yorumuna yağdırdı.

BURCU ÖZBERK'A SOSYAL MEDYADAN YAPILANLAR PES DEDİRTTİ

Yürüyüş yaptığı sırada bir hayranının fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmeyen Burcu Özberk hakkında yapılan ise tepki çekti. Ünlü oyuncunun hayranı olarak fotoğraf çektirmek isteyen kişi, tepki topladı.

Burcu Özberk'e yapılan yorum tepki çekti! Hayranını kırmadı, sonra olanlar oldu

, birlikte çekildiği fotoğrafı hesabında paylaşırken altına, "Ama sen fotoğraflarda çok güzeldin. Benim aşkım bitti" dedi. Bu ifade kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve çok sayıda eleştiri aldı.

Burcu Özberk'e yapılan yorum tepki çekti! Hayranını kırmadı, sonra olanlar oldu

BURCU ÖZBERK HAKKINDA YAZILAN SÖZLERE TEPKİ YAĞDI

Pek çok kullanıcı, yapılan yorumu haksız ve saygısız buldu. Yorumlar arasında "İnsan sevdiği kişiyi bu şekilde küçük düşüremez" ve "Burcu Özberk'in hiçbir suçu yok, yorum yapan haksız" gibi ifadeler öne çıktı. Böylece ünlü oyuncu Özberk, hiçbir şekilde dahil olmadığı bir yorum üzerinden sosyal medyanın gündemine oturmuş oldu.

Burcu Özberk'e yapılan yorum tepki çekti! Hayranını kırmadı, sonra olanlar oldu

Sıkça Sorulan Sorular

BURCU ÖZBERK KAÇ YAŞINDA?
11 Aralık 1989 doğumlu Burcu Özberk, Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı karakteriyle popüler oldu. Burcu Özberk daha sonra peş peşe; Şahane Damat, Badem Şekeri, Afili Aşk, Aşk Mantık İntikam gibi yapımlarda rol aldı.
