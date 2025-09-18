Ebru Polat: Güvenlik görevlileri 18 yaşından küçük olduğumu sanıp kimlik istedi

Geçtiğimiz günlerde avukatlık mesleğine geri döndüğünü açıklayan Ebru Polat, gittiği mekanda küçük göründüğü için içeriye alınmadığını anlattığı videosuyla sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

EBRU POLAT YAŞINI KÜÇÜK GÖREN GÖREVLİ TARAFINDAN MEKANA ALINMADI

Her açıklaması olay olan Ebru Polat, yine paylaştığı videodaki sözleriyle gündem oldu.

42 yaşındaki Ebru Polat, güvenlik görevlisinin kendisini 18 yaşından küçük zannetmesiyle gelişen olayı, "Bir eğlence mekanına gireceğim. Güvenlik görevlisi dedi ki, 'Bir kimlik lütfen'. Niye dedim bende. 'Yaşınıza bakmam lazım, yaşınız küçük duruyor' dedi. 18'den küçük mü duruyorum abartma o kadar' dedim. 'Evet öyle duruyorsunuz' dedi ve gayet ciddiydi." sözleriyle anlattı.

"Gözlük alsın bence" diyen Ebru Polat, "Ne biliyim bir yandan da hoşuma gitti. İlk başta bir şok oldum sonra dedim veriyim gururla mutlulukla. Daha sonra müdürleri geldi ve ben sürekli diyorum ki, '18'den küçük mü duruyorum?' neyse hoşuma da gitti ama" dedi.