TGRT Haber
23°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Ebru Polat: Güvenlik görevlileri 18 yaşından küçük olduğumu sanıp kimlik istedi

Son dönemde yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Ebru Polat, son açıklamasıyla yine gündem oldu. 42 yaşındaki Ebru Polat, "Girmek istediğim mekanda güvenlik görevlileri 18 yaşından küçük olduğumu sanıp kimlik istedi." dedi.

Ebru Polat: Güvenlik görevlileri 18 yaşından küçük olduğumu sanıp kimlik istedi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.09.2025
16:23
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
16:23

Geçtiğimiz günlerde avukatlık mesleğine geri döndüğünü açıklayan Ebru Polat, gittiği mekanda küçük göründüğü için içeriye alınmadığını anlattığı videosuyla sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

EBRU POLAT YAŞINI KÜÇÜK GÖREN GÖREVLİ TARAFINDAN MEKANA ALINMADI

Her açıklaması olay olan Ebru Polat, yine paylaştığı videodaki sözleriyle gündem oldu.

Ebru Polat: Güvenlik görevlileri 18 yaşından küçük olduğumu sanıp kimlik istedi

42 yaşındaki Ebru Polat, güvenlik görevlisinin kendisini 18 yaşından küçük zannetmesiyle gelişen olayı, "Bir eğlence mekanına gireceğim. dedi ki, 'Bir lütfen'. Niye dedim bende. 'Yaşınıza bakmam lazım, yaşınız küçük duruyor' dedi. 18'den küçük mü duruyorum abartma o kadar' dedim. 'Evet öyle duruyorsunuz' dedi ve gayet ciddiydi." sözleriyle anlattı.

Ebru Polat: Güvenlik görevlileri 18 yaşından küçük olduğumu sanıp kimlik istedi

"Gözlük alsın bence" diyen Ebru Polat, "Ne biliyim bir yandan da hoşuma gitti. İlk başta bir şok oldum sonra dedim veriyim gururla mutlulukla. Daha sonra müdürleri geldi ve ben sürekli diyorum ki, '18'den küçük mü duruyorum?' neyse hoşuma da gitti ama" dedi.

Ebru Polat: Güvenlik görevlileri 18 yaşından küçük olduğumu sanıp kimlik istedi

Sıkça Sorulan Sorular

EBRU POLAT KAÇ YAŞINDA?
30 Haziran 1983 İzmir doğumlu Ebru Polat, 2005 tarihinde Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimini tamamladı. İlk albümü 2007 çıkışlı "Çetin Ceviz"dir
