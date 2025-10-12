Kim Milyoner Olmak İster’de 200 bin TL’lik krallık sorusu!

Usta oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunuculuğuyla Atv'de perşembe ve pazar akşamları ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, bu gece 1183. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. 5 milyon TL'lik büyük ödül için mücadele eden yarışmacılara yöneltilen sorular bu akşam da sosyal medyada gündeme geldi.

200 bin TL değerindeki “Hangi ülkenin resmi isminde ‘Krallığı’ kelimesi bulunmaz?” sorusunun doğru cevabı, izleyiciler tarafından merak konusu haline geldi.

Hangi ülkenin resmi adında 'Krallığı' ifadesi geçmez?

A: Umman

B: İsveç

C: Danimarka

D: Kamboçya

İsveç’in resmi adı “İsveç Krallığı”dır (Kingdom of Sweden).

Danimarka’nın resmi adı “Danimarka Krallığı”dır (Kingdom of Denmark).

Kamboçya’nın resmi adı “Kamboçya Krallığı”dır (Kingdom of Cambodia).

Umman’ın resmi adı ise “Umman Sultanlığı”dır (Sultanate of Oman), yani “Krallığı” ifadesi geçmez.

Cevap: A: Umman