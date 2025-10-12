Ankara’da trafiğe kapatılacak yollar belli oldu 13 Ekim! 102. yıl kutlamaları

Başkentte bazı güzergahlar yarın Ankara'nın başkent ilan edilişinin 102. yılı dolayısıyla gerçekleştirilecek kutlamalar nedeniyle sabah saatlerinden itibaren trafiğe kapatılacak.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın başkent oluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yapılacak program nedeniyle saat 08.30'dan itibaren etkinlik bitimine kadar Cumhuriyet Caddesi'nin Baruthane Kavşağı ile Ulus Kavşağı arasında kalan kısmı ve Çapa Sokağı iki yönlü olarak ulaşıma kapatılacak.

Gerektiği takdirde ise Çankırı Caddesi, Atatürk Bulvarı, Anafartalar Caddesi, Hisar Parkı Caddesi, İpek Caddesi, Bedesten Sokak, Gözcü Sokak, Kalekapısı Sokak, Alitaş Sokak ile yürüyüş güzergahına bağlanan tüm yollar çift yönlü olarak ulaşıma kapatılacak.