Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yara sardı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Karşıyaka mücadele etti. Sarı lacivertliler, parkeden galip ayrılarak Avrupa dönüşünde yara sardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yara sardı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
12.10.2025
saat ikonu 22:02
|
GÜNCELLEME:
12.10.2025
saat ikonu 22:08

, Avrupa'daki mağlubiyetlerin ardından 'nde galip geldi. Son şampiyon, kendi sahasında 'yı 87-73 ile geçti.

Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yara sardı!

FENERBAHÇE BEKO'DAN LİGDE 2. GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte sarı lacivertli takım, ligde 2. galibiyetini aldı. Diğer taraftaysa Karşıyaka, sezondaki 2. mağlubiyetini yaşadı.

https://x.com/KSKBasket/status/1977377469901471859

Salon: Ülker ve Etkinlik

Hakemler: Yener Yılmaz, Hüseyin Çelik, Tolga Edis.

Fenerbahçe Beko: Metecan Birsen 5, Vilbekin 11, Tarık Biberovic 14, Hall 6, Birch 2, Baldwin 5, Melli 3, Mert Emre Ekşioğlu, Melih Mahmutoğlu 16, Onuralp Bitim 15, Jantunen 4, Zagars 6.

Karşıyaka: Moore 15, Samet Geyik 12, Chiozza 4, Manning Jr 17, Alston 13, Young 8, Murat Meriç Kuntker 4, Egemen Yapıcı, Tarrant Jr, Ege Özçelik, Mert Celep.

Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yara sardı!

1. Periyot: 27-15

Devre: 43-38

3. Periyot: 65-50

https://x.com/FBBasketbol/status/1977378298746315113

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE BEKO'NUN AN İTİBARIYLA LİGDEKİ AVERAJI KAÇ?
Sarı lacivertliler; Karşıyaka galibiyetinin ardından, sezon bazında 34 averaja ulaştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de yeni golcü belli oldu: Yıldız forvetle transfer görüşmeleri başlıyor!
Coco Gauff 2025 WTA Wuhan Açık'ta şampiyon oldu: Turnuva tarihinin en genç finalistiydi!
ETİKETLER
#Spor
#karşıyaka
#karşıyaka
#Fenerbahçe Beko
#Fenerbahçe Beko
#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
#Tbbl
#Türkiye Basketbol Ligi
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.