Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yara sardı!

Fenerbahçe Beko, Avrupa'daki mağlubiyetlerin ardından Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde galip geldi. Son şampiyon, kendi sahasında Karşıyaka'yı 87-73 ile geçti.
Bu sonuçla birlikte sarı lacivertli takım, ligde 2. galibiyetini aldı. Diğer taraftaysa Karşıyaka, sezondaki 2. mağlubiyetini yaşadı.
https://x.com/KSKBasket/status/1977377469901471859
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Yener Yılmaz, Hüseyin Çelik, Tolga Edis.
Fenerbahçe Beko: Metecan Birsen 5, Vilbekin 11, Tarık Biberovic 14, Hall 6, Birch 2, Baldwin 5, Melli 3, Mert Emre Ekşioğlu, Melih Mahmutoğlu 16, Onuralp Bitim 15, Jantunen 4, Zagars 6.
Karşıyaka: Moore 15, Samet Geyik 12, Chiozza 4, Manning Jr 17, Alston 13, Young 8, Murat Meriç Kuntker 4, Egemen Yapıcı, Tarrant Jr, Ege Özçelik, Mert Celep.
1. Periyot: 27-15
Devre: 43-38
3. Periyot: 65-50
https://x.com/FBBasketbol/status/1977378298746315113