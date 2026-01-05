Hem hayat hem suç ortağı! Sevgililer uyuşturucu ticaretinde yakalandı

Uyuşturucu madde ticareti ile mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam eden Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 35 yaşındaki U.T. ve 32 yaşındaki kız arkadaşı B.I.'yı takibe aldı.

SATIŞA HAZIR UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan takip neticesinde harekete geçen ekipler, şüphelilerin bulunduğu aracı durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramada; 18 parça halinde paketlenerek sokak satışı için hazır hale getirilmiş toplam 92,20 gram kokain, 67 adet uyuşturucu hap, 4,90 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 25 adet tabanca fişeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 800 TL nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan U.T. ve B.I. hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.