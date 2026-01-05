Menü Kapat
14°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

AFAD personel alımı 2026! AFAD 473 personel başvuru şartları, kadro dağılımı

AFAD 473 personel alımı başvuru şartları, kadro dağılımı gündem oldu. AFAD tarafından açıklanan bilgilere göre 473 sürekli personel alımı gerçekleştirilecek. KPSS şartı aranan personel alımlarında P3, P93 ve P94 puanları esas alınacak. Başvurular 5-12 Ocak 2026 tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak. Kadroya alınacak personel alımı sayısının 5 katı kadar aday sözlü sınava katılacak. Adayların tüm unvanlar için 1 Ocak 1990 ve sonrası doğmuş olma şartı aranacak. Vatandaşlar tarafından AFAD personel alımı kadro dağılımı, başvuru şartları araştırılmaya başlandı. AFAD tarafından 473 sözleşmeli personel alımının detayları duyuruldu.

AFAD personel alımı 2026! AFAD 473 personel başvuru şartları, kadro dağılımı
AFAD 473 personel alımı başvuru şartları, kadro dağılımı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) 473 sözleşmeli personel istihdam edecek. Merkez ve taşra teşkilatları bünyesinde yapılacak olan AFAD 473 personel alımları Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Muğla, Muş, Niğde, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat illerinde yapılacak. Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek olan personel alımlarında Kamu Personeli Seçme Sınavı P3 puan türünden en az 70, P93 puan türünden en az 65, P94 puan türünden ise en az 60 puan alma şartı aranacak. Vatandaşlar tarafından AFAD personel alımı başvuru şartları, kadro dağılımı araştırılıyor.

AFAD personel alımı 2026! AFAD 473 personel başvuru şartları, kadro dağılımı

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

AFAD 473 personel alımı başvuruları 5-12 Ocak 2026 tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek. AFAD tarafından yayımlanan ilanda adaylara önemli uyarılarda bulunuldu. Sınav modülünde adayların mezuniyet sistemlerinin otomatik olarak geldiği belirtilirken, bilgilerinde hata/eksik olan veya mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların modülünde ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel girmeleri, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini yüklemeleri gerektiğinin altı çizildi.

AFAD personel alımı 2026! AFAD 473 personel başvuru şartları, kadro dağılımı

AFAD 473 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

AFAD sözleşmeli personel alımı başvurularında 2025 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olma şartı aranıyor. Ayrıca kadrolara göre özel başvuru şartları da bulunuyor. Adayların kadrolara göre değişiklik göstermekle birlikte KPSS P3 puan türünden en az 70, P93 puan türünden en az 65, P94 puan türünden ise en az 60 puan alma şartı aranacak.

AFAD 473 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYIN

AFAD personel alımı 2026! AFAD 473 personel başvuru şartları, kadro dağılımı

AFAD 473 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

AFAD 473 personel alımları avukat (16), mühendis (29), büro personeli (76), veteriner (5), sosyal çalışmacı (10), sağlık personeli (5), koruma ve güvenlik görevlisi (151), destek personeli (161) ve teknisyen (20) kadrolarında gerçekleştirilecek. Merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere alımlar yapılacak.

AFAD personel alımı 2026! AFAD 473 personel başvuru şartları, kadro dağılımı

AFAD 473 PERSONEL ALIMINDA KATILMAYA HAK KAZANANLAR SÖZLÜ SINAVA GİRECEK

AFAD tarafından açıklanan bilgilere göre sözlü sınavlara 5 kat aday katılacak. Başvurularda alınanlardan giriş sınavına katılmaya hak kazananlar, 16 Şubat-6 Mart tarihleri arasında Başkanlık hizmet binasında sözlü sınava tabi tutulacak. Başarılı olan adayların yerleştirme sonuçları ise başkanlıktan yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı sistemi üzerinden öğrenilebilecek.

#Yaşam
