Twitter ve Pinterest kurucularından yeni sosyal ağ: Sadece davetiye ile girilebiliyor

Twitter ve Pinterest'in arkasındaki beyinler, son 15 yılda insan psikolojisi üzerinde oluşan yıkımı onarmak ve mevcut düzeni değiştirmek amacıyla güçlerini birleştirdi. Twitter'ın kurucu ortağı Biz Stone ve Pinterest'in kurucu ortağı Evan Sharp, yeni sosyal medya girişimleri West Co için ciddi bir fon sağladı.

İkili, insanların ruh sağlığını olumsuz etkileyen mevcut platformlara alternatif oluşturmayı hedefliyor. Financial Times tarafından derlenen bilgilere göre, girişim tohum yatırım turunda Spark Capital liderliğinde 29 milyon dolar fon toplamayı başardı. Yatırım haberi, şirketin düzenleyici kurumlara yaptığı bildirimler ve yayınladığı iş ilanları sayesinde gün yüzüne çıktı.

TANGLE UYGULAMASI "NİYET" ODAKLI OLACAK

Şirket, kasım ayında sadece davetiye usulüyle çalışan ilk uygulaması Tangle'ı sessiz sedasız piyasaya sürdü.

Uygulamanın temel mantığı ise kullanıcılara yöneltilen "Bugün için niyetiniz nedir?" sorusunda yatıyor. Platform, kullanıcıların hedeflerini arkadaşlarıyla paylaşarak günlerini bilinçli bir şekilde planlamalarına ve hayatlarını şekillendiren olayları görmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.