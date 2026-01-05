Kadınların doğum izni 6 aya (24 hafta) çıktı mı? Gözler Meclis’te

Mevcut yasal düzenlemelere göre kadın çalışanlara doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta (4 ay) ücretli analık izni hakkı tanınıyor.

Ancak yapılan araştırmalar ve düşen doğurganlık hızı istatistikleri, bu sürenin anne ve bebek sağlığı ile bağ kurma süreci için yetersiz kaldığını gösteriyor.

DOĞUM İZNİ 6 AY (24 HAFTA) OLDU MU?

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, geçtiğimiz aylarda yapmış olduğu açıklamada doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya, babalık izninin ise 10 güne çıkarılmasını sağlayacak düzenlemeyle ilgili, “Yakın zamanda Meclis’e gelmesini umut ediyoruz” demişti.

Mevcut durumda 16 hafta olan ücretli doğum izni süresinin, yeni yasal düzenlemeyle birlikte 24 haftaya (yaklaşık 6 aya) yükseltilmesi planlanıyor.

Kadınların doğum izninin artırılmasına yönelik teklifin bu hafta Meclis'e sunulması bekleniyor.

Bu kapsamda özel sektörde 5 gün olan babalık izni süresinin, kamu çalışanlarında olduğu gibi 10 güne çıkarılması hedefleniyor.