ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in evine saldırı

ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin düzenlenen operasyonla ülke dışına çıkarılmasına ilişkin gelişmeler devam ederken ABD Başkan Yardımcısı James David Vance’in Ohio eyaletine bağlı Cincinnati’de bulunan evine saldırı düzenlendi. Sabahın erken saatlerinde yaşanan olayın ardından bir şüpheli gözaltına alındı. Saldırı sırasında Vance’in evde olmadığı ve saldırı sonucu evin camlarının kırıldığı kaydedildi.