Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Dinlenme tesisindeki fahiş fiyat bakanlığı harekete geçirdi! Kış fırsatçılarına denetim

Şehirler arası seyahat molalarında tercih edilen dinlenme tesisinde 400 liraya satılan cam suyuna şikayet yağması sonrası Ticaret Bakanlığı ekipleri harekete geçti. Özellikle kış mevsiminde zorda kalan insanların ihtiyaçlarından fırsatçılık yapmak isteyen işletmelere ceza kesildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dinlenme tesisindeki fahiş fiyat bakanlığı harekete geçirdi! Kış fırsatçılarına denetim
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.01.2026
saat ikonu 17:59
|
GÜNCELLEME:
05.01.2026
saat ikonu 18:15

Ticaret Bakanlığı, şehirler arası dinlenme tesislerine yönelik denetim başlattı. Özellikle mola yerlerinde bazı yol ihtiyaçlarının fahiş fiyattan satılmasının tespit edilmesinin sonrasında otoyol üzerindeki işletmelerde kontroller yapıldı.

Dinlenme tesisindeki fahiş fiyat bakanlığı harekete geçirdi! Kış fırsatçılarına denetim

FIRSATÇILIK YAPANLARA GÖZ AÇTIRILMIYOR

Şehirler arası yollarda seyahat eden vatandaşları korumak amacıyla ülke genelinde fırsatçılık ve mevzuata aykırı uygulamalar yapan işletmelere göz açtırılmıyor.

Dinlenme tesisindeki fahiş fiyat bakanlığı harekete geçirdi! Kış fırsatçılarına denetim

YILBAŞI TATİLİ VE KAR FIRSATÇILARINA İZİN YOK

Bu kapsamda yılbaşı dönemine ve yaklaşan eğitim-öğretim ara tatiline işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sadece geçtiğimiz cuma, cumartesi ve pazar günlerinde gerçekleştirilen denetimler kapsamında, otoyol üzeri hizmet veren 156 işletme denetlendi. 11 bin 906 ürün ve ürün grubu tek tek incelendi. 158 aykırılık tespit edilerek ilgili işletmeler hakkında idari işlem süreçleri başlatıldı. Vatandaşlarımızın yolculuk esnasında mağdur edilmesine, fırsatçılığa ve mevzuata aykırı uygulamalara kesinlikle müsamaha gösterilmemektedir. Bakanlık olarak adil, şeffaf ve güvenli piyasa düzeni için sahadayız, kararlıyız."

Dinlenme tesisindeki fahiş fiyat bakanlığı harekete geçirdi! Kış fırsatçılarına denetim

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ticaret Bakanlığı Aralık 2025 verilerini açıkladı: İhracat 273 milyar doları aşarak rekor kırdı
TÜİK açıkladı! İşte Aralık ayı enflasyon verileri
Bakan Bolat: Yıllık enflasyon son 49 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.