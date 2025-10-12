Yarın kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı saati ve gündem

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılması amacıyla hazırlanan raporun tamamlandığını ve raporun ilk kabine toplantısında sunulacağını belirtmişti.

Bakan Tekin'in açıklamasının ardından veliler ve öğrenciler, Kabine Toplantısı sonuçlarını beklemeye koyuldu.

Kabine Toplantısı en son 29 Eylül 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilmişti.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılan Kabine Toplantısı genellikle iki haftada bir düzenleniyor.

13 Ekim Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programı dolayısıyla Kabine Toplantısı gerçekleştirilmeyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın da dahil olduğu çok sayıda liderin katılımıyla Gazze’deki ateşkes mutabakatına son şeklini vermek üzere Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde Barış Zirvesi yapılacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mevcut 4+4+4 sistemine yönelik yapılan güncelleme çalışmasının Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’na sunulacağını ifade etti.

Toplantıda eğitim sisteminin değerlendirilmesi öngörülüyor.