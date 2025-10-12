Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Yarın kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı saati ve gündem

Kabine Toplantısı gündem maddeleri ve kararları, yeni hafta öncesinde vatandaşların ilgi odağında yer aldı. Kritik toplantıda, eğitim sistemindeki değişikliğin gündeme taşınması bekleniyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yarın kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı saati ve gündem
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2025
saat ikonu 22:09
|
GÜNCELLEME:
12.10.2025
saat ikonu 22:15

Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılması amacıyla hazırlanan raporun tamamlandığını ve raporun ilk kabine toplantısında sunulacağını belirtmişti.

Bakan Tekin'in açıklamasının ardından veliler ve öğrenciler, sonuçlarını beklemeye koyuldu.

Kabine Toplantısı en son 29 Eylül 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilmişti.

Yarın kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı saati ve gündem

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılan Kabine Toplantısı genellikle iki haftada bir düzenleniyor.

13 Ekim Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programı dolayısıyla Kabine Toplantısı gerçekleştirilmeyecek.

Yarın kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı saati ve gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın da dahil olduğu çok sayıda liderin katılımıyla Gazze’deki ateşkes mutabakatına son şeklini vermek üzere Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde Barış Zirvesi yapılacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mevcut 4+4+4 sistemine yönelik yapılan güncelleme çalışmasının Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’na sunulacağını ifade etti.

Toplantıda eğitim sisteminin değerlendirilmesi öngörülüyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Kabine Toplantısı bu hafta yapılacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yoğun yurt dışı programı nedeniyle 13 Ekim Pazartesi günü Kabine Toplantısı yapılmayacak.
ETİKETLER
#milli eğitim bakanı
#görüşme
#kabine toplantısı
#4+4+4 Sistemi
#Eğitim Politikaları
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.