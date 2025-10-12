Kayserispor'da yeni dönem resmen başladı!

Kayserispor'da Radomir Djalovic dönemi resmen başladı. Anadolu temsilcisi, anlaşmaya dair açıklama yaptı ve sürecin hayırlı olması temennisinde bulundu.

KAYSERİSPOR'DAN RADOMIR DJALOVIC AÇIKLAMASI

"Hoş Geldin Radomir Djalovic. Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Radomir Djalovic ile 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem Radomir Djalovic'e hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz."

https://x.com/KayserisporFK/status/1977293998688444867

RADOMIR DJALOVIC'İN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Daha önce HNK Rijeka ile 42 karşılaşmada yer alan ve maç başına 1.62 puan ortalaması yakalayan Radomir Djalovic, ayrıca NK Maribor'u da sadece iki müsabakada sahaya sürmüş ve iki karşılaşmadan da zaferle ayrılmasına rağmen görevine devam edememişti.