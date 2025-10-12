Alper Yemeniciler kimdir? Fenerbahçe’de 5 yıllık dönem sona erdi

Olağanüstü kongre sonrasında Sadettin Saran ile yeni bir döneme başlayan Fenerbahçe'de bir isimle daha vedalaşıldı.

Sarı lacivertli ekip, resmi internet sitesinden yayımladığı basın duyurusuyla 2020 yılından bu yana Futbol İletişim Koordinatörü pozisyonunda görev yapan Alper Yemenciler ile yolların ayrıldığını bildirdi.

ALPER YEMENİCİLER KİMDİR?

Alper Yemeniciler, 30 Mart 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Yeditepe Üniversitesi'nde iletişim bölümü eğitimi alan Yemeniciler, spor medyası alanında ismini duyurdu.

Türkiye'nin önde gelen medya kuruluşlarında, özellikle spor muhabirliği ve editörlük pozisyonlarında yer aldı.

Kulüp tarafından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Futbol İletişim Koordinatörümüz Alper Yemeniciler ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."