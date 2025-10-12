Menü Kapat
14°
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Alper Yemeniciler kimdir? Fenerbahçe'de 5 yıllık dönem sona erdi

Fenerbahçe'de 5 yıldır görev yapan Futbol İletişim Koordinatörü Alper Yemeniciler ile yollar ayrıldı. Kulüpten açıklama yapılırken Alper Yemeniciler, merak edilen bir isim haline geldi.

Alper Yemeniciler kimdir? Fenerbahçe'de 5 yıllık dönem sona erdi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2025
saat ikonu 19:25
|
GÜNCELLEME:
12.10.2025
saat ikonu 19:25

Olağanüstü kongre sonrasında Sadettin Saran ile yeni bir döneme başlayan 'de bir isimle daha vedalaşıldı.

Sarı lacivertli ekip, resmi internet sitesinden yayımladığı basın duyurusuyla 2020 yılından bu yana Futbol İletişim Koordinatörü pozisyonunda görev yapan Alper Yemenciler ile yolların ayrıldığını bildirdi.

Alper Yemeniciler kimdir? Fenerbahçe’de 5 yıllık dönem sona erdi

ALPER YEMENİCİLER KİMDİR?

Alper Yemeniciler, 30 Mart 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Yeditepe Üniversitesi'nde iletişim bölümü eğitimi alan Yemeniciler, medyası alanında ismini duyurdu.

Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarında, özellikle spor muhabirliği ve editörlük pozisyonlarında yer aldı.

Kulüp tarafından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Futbol İletişim Koordinatörümüz Alper Yemeniciler ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

TGRT Haber
